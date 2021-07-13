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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

13.07.2021 14:16



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
1.parsel 853,03 m2 - 2.parsel 778,61 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.07.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Toplam Alım Bedeli
1.parsel 1.362.900,00 TL - 2.parsel 1.545.800,00 TL (KDV dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 24,93
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 1,67
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%12,30
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%9,78
Alım Koşulları
Taksitli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.07.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım amaçlı değerlendirilmek üzere alınmıştır.
Karşı Taraf
Gediz Belediyesi Kuruluşu ( Gediz Termal Turizm Tic.San.Ltd.Şti.)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/07/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Açık İhale Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarih ve 2021/16  sayılı kararı ile Gediz Belediyesi kuruluşu olan ve mülkiyeti Gediz Termal Turizm Tic.San.Ltd.Şti'ne ait arsa vasfında ki Kütahya ili Gediz İlçesi Ergenekon mahallesi sınırları içerisinde kalan 952 ve 953 ada nolu 853,03 m2 ve 778,61 m2 iki adet taşınmaz toplam 2.908.700,00 TL (KDV dahil) bedel ile açık artırma sonucunda satın alınmıştır. 
İhale şartnamesine uygun olarak bedelin peşinatı ödenmiş ve kalanı  her ay olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir.
        Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
       Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950650


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