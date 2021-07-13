***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü1.parsel 853,03 m2 - 2.parsel 778,61 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13.07.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetToplam Alım Bedeli1.parsel 1.362.900,00 TL - 2.parsel 1.545.800,00 TL (KDV dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 24,93Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 1,67Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%12,30İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%9,78Alım KoşullarıTaksitliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.07.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım amaçlı değerlendirilmek üzere alınmıştır.Karşı TarafGediz Belediyesi Kuruluşu ( Gediz Termal Turizm Tic.San.Ltd.Şti.)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/07/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiAçık İhale UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile Gediz Belediyesi kuruluşu olan ve mülkiyeti Gediz Termal Turizm Tic.San.Ltd.Şti'ne ait arsa vasfında ki Kütahya ili Gediz İlçesi Ergenekon mahallesi sınırları içerisinde kalan 952 ve 953 ada nolu 853,03 m2 ve 778,61 m2 iki adet taşınmaz toplam 2.908.700,00 TL (KDV dahil) bedel ile açık artırma sonucunda satın alınmıştır.İhale şartnamesine uygun olarak bedelin peşinatı ödenmiş ve kalanı her ay olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950650BIST