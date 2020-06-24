***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 17:17
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şİrketimizin 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna Bağımsız Üye olarak seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişleri Ek'te PDF olarak sunulmuştur. Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852676
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0263
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7150
18:05389,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 389,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4904
|8,5330
|% -0,65
|
|Frank
|7,2048
|7,2482
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-1,79
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.540
|2,00
|
|Tam
|2.590
|2.605
|2,10
|
|Yarım
|1.262
|1.274
|1,00
|
|Çeyrek
|633
|638
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,62
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-2,40
|
Seans Raporu
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