***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık A.Ş 'ninT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na komple yeni yatırım olarak sunmuş olduğu ''Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörüne yönelik parça imalatı projesi'' yatırım teşvik başvurusu olumlu sonuçlanarak 26.12.2020 tarih ve 518430 belge numarası ile uygun görülmüş ve bugün bağlı ortaklığımıza ulaşmıştır.Proje kapsamında muhtelif otomotiv sektörüne yönelik plastik parça imalatları üretimi gerçekleştirilecektir.- Yatırım teşvik başlama tarihi 23.12.2020 bitiş tarihi 23.12.2023'tür.- Yatırım Teşvik Destek Unsuru %40 yatırıma katkı oranı ve %80 vergi indirimi oranıdır.- Yatırım teşviki toplam proje bedeli 39.167.699 TL'dir.- Yatırım teşvikinde yer alan destek unsurları : KDV İstisnası, Gümrük Muafiyeti, Vergi İndirim,Sigorta Primi İşveren Hissesi, Faiz Desteğini içermektedir.- Yatırım Teşvik Belgesi harcama kalemleri : Bina ve İnşaat Harcamaları : 10.000.000 TLDiğer Giderler : 275.000 TLMakina ve Tesisat Giderleri : 28.892.699 TLYatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895116BIST