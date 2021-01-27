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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.01.2021 10:20



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sayın Genel Müdürümüz İsmail Hakkı ÖZDOĞAN  26 Ocak 2021 Salı günü Bloomberg TV kanalından Sn: Güzem Yılmaz'ın sunmuş olduğu ‘'piyasa hattı'' programına canlı yayın konuğu olarak katılmıştır. Ropörtaja ilişkin linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
    https://www.gedizambalaj.com/#duyurular
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904570


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