***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Genel Müdürümüz İsmail Hakkı ÖZDOĞAN 26 Ocak 2021 Salı günü Bloomberg TV kanalından Sn: Güzem Yılmaz'ın sunmuş olduğu ‘'piyasa hattı'' programına canlı yayın konuğu olarak katılmıştır. Ropörtaja ilişkin linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.https://www.gedizambalaj.com/#duyurularKamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904570BIST