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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.09.2021 10:42



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Değerli Yatırımcı ve ortaklarımız
Kar Payından bedelsiz sermaye artışına ilişkin işlemler sonuçlanmış olup 31.08.2021 tarihi itibariyle hak kullanım işlemleri sonucunda % 100 bedelsiz paylar Merkezi kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31.08.2021 tarihinde ki BİSTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusunda GEDZA.E ( %100 bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat 17,88 TL olarak belirlenmiştir.)
Henüz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesap açtırmamış olan ortaklarımızın bedelsiz hisse payları şirket kayıt ve evraklarımızda eşit olarak yararlandırılmıştır.
Buna göre
a-      Şirketimize başvurup fiziki hisse senetlerini teslim ederek kaydileştirme evraklarını almış ve anlaşmalı olan aracı kurum ICBC Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. nezdinde henüz hesap açtırmamış ortaklarımızın eski pay adetini gösteren evraklarını şirketimiz merkez adresi olan Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya adresine bizzat getirerek yeni pay adetlerini gösteren kaydileştirme evrağı ile yenilemeleri önem arz etmektedir.
b-      Fiziki hisse senetlerini elinde bulunduran ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerinin sonuçlanabilmesi adına en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmek üzere şirket merkez adresine bizzat gelerek veya 0274 412 80 45 nolu telefonumuza müracaat etmeleri ve bilgi almaları gerekmektedir.
 
 Yatırımcılarımızın,ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.
                               Saygılarımızla
                      
                Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961619


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CASA 129,80 1.364.066 % 10,00  
YEOTK 22,00 253.594 % 10,00  
OYLUM 4,40 34.698.073 % 10,00  
TGSAS 16,19 43.420.444 % 9,99  
ARMDA 58,35 6.793.360 % 9,99  
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Altın Ons 1.827 1.828 17,88  
Altın Gr. 488 488 6,88  
Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,82  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,24  
B. Petrol 72,56 72,56 -0,47  
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