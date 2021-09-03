***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcı ve ortaklarımızKar Payından bedelsiz sermaye artışına ilişkin işlemler sonuçlanmış olup 31.08.2021 tarihi itibariyle hak kullanım işlemleri sonucunda % 100 bedelsiz paylar Merkezi kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31.08.2021 tarihinde ki BİSTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusunda GEDZA.E ( %100 bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat 17,88 TL olarak belirlenmiştir.)Henüz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesap açtırmamış olan ortaklarımızın bedelsiz hisse payları şirket kayıt ve evraklarımızda eşit olarak yararlandırılmıştır.Buna görea- Şirketimize başvurup fiziki hisse senetlerini teslim ederek kaydileştirme evraklarını almış ve anlaşmalı olan aracı kurum ICBC Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. nezdinde henüz hesap açtırmamış ortaklarımızın eski pay adetini gösteren evraklarını şirketimiz merkez adresi olan Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya adresine bizzat getirerek yeni pay adetlerini gösteren kaydileştirme evrağı ile yenilemeleri önem arz etmektedir.b- Fiziki hisse senetlerini elinde bulunduran ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerinin sonuçlanabilmesi adına en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmek üzere şirket merkez adresine bizzat gelerek veya 0274 412 80 45 nolu telefonumuza müracaat etmeleri ve bilgi almaları gerekmektedir.Yatırımcılarımızın,ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.SaygılarımızlaGediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961619BIST