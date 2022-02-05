***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.02.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusundaŞirketin, yakın dönem yatırım planları ve kısa vadeli nakit akış proğramı göz önünde tutularak 29.01.2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun Geçici 14. maddesi kapsamında, Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı almış 6 ay vadeli 31.304.800TL tutarındakur korumalı TL mevduat hesabı açılması uygun görülmüştür.Alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık beklenen 3.200.000 TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası ve Stopaj avantajı sağlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999647BIST