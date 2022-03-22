***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taş.San ve Tic.A.Ş.'nin Gediz Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Güneş tipi üretim santrali (GES) için yapmış olduğu başvuru kabul edilmiş olup öz tüketim amaçlı 2260 kw için bağlantı anlaşmasına ilişkin 21.03.2022 tarihli çağrı mektubu bugün itibariyle bağlı ortaklığımıza ulaşmıştır.Yatırıma ilişkin çalışmalar devam etmektedir.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012108BIST