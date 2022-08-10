***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 14:15
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022 - 22.03.2022 - 26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turz.Taş.San.Tic.A.Ş'nin 22.03.2022 tarihli yapılan KAP açıklamasında GES yatırımı için çağrı mektubu alındığı ve 26.04.2022 tarihli yapılan açıklamada Yatırım Teşvik Belgesi'nin alındığı kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı.
Bağlı ortaklık fabrika binalarının enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 2260 kWe gücü olan çatı üstü enerji santrali Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri ve kabul heyetinin 09.08.2022 tarihinde yapmış olduğıu kontrol ve incelemeler sonucunda onaylanmış ve 10.08.2022 tarihinde bağlı ortaklığımıza bildirilmiştir.
Güneş Enerji Santrali (GES) bugün itibariyle elektrik üretimine geçecek olup , bağlı ortaklığımızın yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %70 - 75 oranında karşılanması planlanmaktadır.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054099
BIST
15:592.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 31,52
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.819
En Düşük
2.764
15:5917,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0698
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:5918,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2547
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
15:591.037,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.037,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MGROS
|66,10
|384.235.988
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.518.631
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.759.262
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.812.957
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.290.680
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.877.950
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.503.791.016
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,40
|1.565.363.040
|% -8,76
|
|THYAO
|59,45
|2.936.423.666
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,40
|2.100.802.873
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,81
|1.596.602.637
|% 3,48
|
|KOZAL
|158,40
|1.565.363.040
|% -8,76
|
|KOZAA
|26,98
|1.503.791.016
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,40
|2.100.802.873
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,53
|1.113.328.517
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,71
|691.625.756
|% 4,63
|
|ODAS
|3,97
|988.103.905
|% -5,25
|
|TSKB
|3,39
|648.935.030
|% 4,31
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9516
|17,9602
|% 0,34
|
|Euro
|18,5175
|18,5341
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,8880
|21,9977
|% 1,49
|
|Frank
|18,9646
|19,0789
|% 1,36
|
|Riyal
|4,7563
|4,7802
|% 0,12
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.041
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.954
|7.026
|29,00
|
|Yarım
|3.389
|3.435
|14,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.717
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,14
|
|B. Petrol
|96,32
|96,32
|0,01
|