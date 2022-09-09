***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 18:22
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2019 - 15.10.2020 - 13.01.2022 - 14.01.2022 - 26.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut yatırım teşvik belgesi içerisinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz kapsamında, daha önce tamamlanmış ve yapı kullanım izni alınmış olan 2147 m2 kapalı alana ek fabrika binası yapılmasına ilişkin , Gediz Belediyesi'ne yapmış olduğumuz yapı ruhsatı başvurusu 09.09.2022 tarih ve 2022042 nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup 900,62 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır.
SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062112
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1022
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.008,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.008,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2217
|18,2414
|% 0,10
|
|Euro
|18,3128
|18,3363
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0790
|21,1847
|% 0,83
|
|Frank
|18,8913
|19,0052
|% 0,96
|
|Riyal
|4,8355
|4,8598
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,67
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.767
|6.860
|31,00
|
|Yarım
|3.297
|3.354
|16,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|3,61
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
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17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152