***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2019 - 15.10.2020 - 13.01.2022 - 14.01.2022 - 26.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut yatırım teşvik belgesi içerisinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz kapsamında, daha önce tamamlanmış ve yapı kullanım izni alınmış olan 2147 m2 kapalı alana ek fabrika binası yapılmasına ilişkin , Gediz Belediyesi'ne yapmış olduğumuz yapı ruhsatı başvurusu 09.09.2022 tarih ve 2022042 nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup 900,62 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır.SAYGILARIMIZLAGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062112BIST