***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021 - 22.03.2022 - 26.04.2022 - 10.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılan ve yürütülmekte olan fabrika çatıları üzerine Güneş tipi elektrik üretim santrali (GES) yatırım projesi kapsamında Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ne yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiştir. Lisansız Elektrik Üretim Yönetmenliği kapsamında 1320 kWe bağlantı anlaşmasına ilişkin çağrı mektubu 10.10.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Yatırıma ilişkin çalışmalar Yönetmenlik ve Mevzuatlar kapsamında devam etmektedir.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070302BIST