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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2022 18:36
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021 - 22.03.2022 - 26.04.2022 - 10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizce daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılan ve yürütülmekte olan fabrika çatıları üzerine Güneş tipi elektrik üretim santrali (GES) yatırım projesi kapsamında Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ne yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiştir. Lisansız Elektrik Üretim Yönetmenliği kapsamında  1320 kWe  bağlantı anlaşmasına ilişkin çağrı mektubu 10.10.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Yatırıma ilişkin çalışmalar Yönetmenlik ve Mevzuatlar kapsamında devam etmektedir. 
 
                 Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
                Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070302


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Tam 6.716 6.790 9,00  
Yarım 3.272 3.320 5,00  
Çeyrek 1.639 1.659 2,00  
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Gümüş Gr. 11,74 11,75 0,01  
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