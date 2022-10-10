***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 18:36
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021 - 22.03.2022 - 26.04.2022 - 10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılan ve yürütülmekte olan fabrika çatıları üzerine Güneş tipi elektrik üretim santrali (GES) yatırım projesi kapsamında Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ne yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiştir. Lisansız Elektrik Üretim Yönetmenliği kapsamında 1320 kWe bağlantı anlaşmasına ilişkin çağrı mektubu 10.10.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Yatırıma ilişkin çalışmalar Yönetmenlik ve Mevzuatlar kapsamında devam etmektedir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070302
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0877
En Düşük
18,0194
18:05998,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
998,63
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5798
|18,5898
|% 0,07
|
|Euro
|18,0573
|18,0877
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5419
|20,6449
|% 0,30
|
|Frank
|18,5285
|18,6401
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|2,44
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.716
|6.790
|9,00
|
|Yarım
|3.272
|3.320
|5,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.659
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,01
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
-
17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında