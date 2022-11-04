***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 08:59
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021-22.03.2022-26.04.2022-10.08.2022-10.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj San ve Tic.A.Ş'nin 10.10.2022 tarihinde KAP açıklamasında GES yatırımı için Çağrı Mektubu alındığı Kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Elektrik Enerjisi Üretim (GES) amacıyla komple yeni yatırım olarak yapmış olduğumuz başvuru 543441 belge numarası ile onaylanmıştır.
1.32 MW kapasitesine sahip 16.847.367,00 TL sabit yatırım tutarını oluşturan bölgesel teşvik 26.10.2022 – 26.10.2025 tarihleri aralığını kapsamaktadır.
Teşvik %70 vergi indirimi, %30 Yatırıma Katkı Oranı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerini içermektedir.
Elektrik Enerjisi Üretimi (Çatı GES) çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076709
BIST
12:004.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 70,41
|Açılış
|: 4.131
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|Önceki Kapanış
|: 4.105
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4.180
En Düşük
4.131
12:0018,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6450
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|Önceki Kapanış
|: 18,7000
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18,6761
En Düşük
18,5892
12:0018,2136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,2100
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,2880
En Düşük
18,1324
12:00986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,39
|Açılış
|: 986,80
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|Önceki Kapanış
|: 975,41
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988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MIATK
|83,15
|50.947.304
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.324.625
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.426.023
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,15
|29.148.195
|% 8,69
|
|GSDHO
|6,68
|289.112.932
|% 8,62
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,88
|69.889.702
|% -8,86
|
|OYYAT
|35,98
|45.579.411
|% -4,71
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|GLBMD
|11,36
|7.741.577
|% -3,89
|
|THYAO
|106,00
|4.398.952.114
|% 4,13
|
|EREGL
|32,38
|3.983.299.387
|% 6,94
|
|TUPRS
|428,30
|2.392.173.686
|% 5,10
|
|KRDMD
|12,65
|1.894.506.540
|% 4,46
|
|SASA
|145,40
|1.506.217.829
|% 6,99
|
|EKGYO
|4,60
|824.178.059
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,65
|1.894.506.540
|% 4,46
|
|EREGL
|32,38
|3.983.299.387
|% 6,94
|
|ODAS
|8,89
|762.185.965
|% 2,66
|
|ISCTR
|8,84
|697.590.287
|% 1,61
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6196
|18,6225
|% 0,04
|
|Euro
|18,2018
|18,2136
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8351
|20,9395
|% 0,62
|
|Frank
|18,3496
|18,4601
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,06
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,32
|
|Altın Gr.
|986
|986
|11,07
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.614
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.223
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,20
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|1,87
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
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12:15DOKTA
Yüzde 8.69 oranında artışla 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 819 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 66 artarak (% 2.22 ) 4, 540
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12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TUPRS
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12:14XU100
Endeks 4, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 34, 326.00 milyon TL de
-
12:14SASA
Yüzde 6.99 oranında artışla 145.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 481, 642 adet işlem