***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021-22.03.2022-26.04.2022-10.08.2022-10.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Gediz Ambalaj San ve Tic.A.Ş'nin 10.10.2022 tarihinde KAP açıklamasında GES yatırımı için Çağrı Mektubu alındığı Kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı.T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Elektrik Enerjisi Üretim (GES) amacıyla komple yeni yatırım olarak yapmış olduğumuz başvuru 543441 belge numarası ile onaylanmıştır.1.32 MW kapasitesine sahip 16.847.367,00 TL sabit yatırım tutarını oluşturan bölgesel teşvik 26.10.2022 – 26.10.2025 tarihleri aralığını kapsamaktadır.Teşvik %70 vergi indirimi, %30 Yatırıma Katkı Oranı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerini içermektedir.Elektrik Enerjisi Üretimi (Çatı GES) çalışmaları devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076709BIST