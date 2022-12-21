***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2022-22.03.2022-26.04.2022-10.08.2022-10.10.2022-04.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 10.10.2022 tarihli yapılan KAP açıklamasında Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için çağrı mektubu alındığı ve 04.11.2022 tarihli yapılan açıklamada Yatırım Teşvik Belgesi'nin onaylandığı kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı.Şirketimizin üretimine ilişkin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 1583,065 kWp gücü olan çatı üstü güneş enerji santrali Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri ve kabul heyetinin 13.12.2022 tarihinde yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda geçici kabulü 20.12.2022 tarih ve 88189 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 21.12.2022 tarihinde şirketimize bildirilmiştir.Çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretimine başlamış olup , şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %50 - 55 oranında karşılaması planlanmaktadır.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088958BIST