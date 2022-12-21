***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 14:42
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022-22.03.2022-26.04.2022-10.08.2022-10.10.2022-04.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 10.10.2022 tarihli yapılan KAP açıklamasında Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için çağrı mektubu alındığı ve 04.11.2022 tarihli yapılan açıklamada Yatırım Teşvik Belgesi'nin onaylandığı kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı.
Şirketimizin üretimine ilişkin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 1583,065 kWp gücü olan çatı üstü güneş enerji santrali Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri ve kabul heyetinin 13.12.2022 tarihinde yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda geçici kabulü 20.12.2022 tarih ve 88189 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 21.12.2022 tarihinde şirketimize bildirilmiştir.
Çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretimine başlamış olup , şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %50 - 55 oranında karşılaması planlanmaktadır.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088958
BIST
16:545.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,49
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:5418,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:5419,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:541.091,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.091,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ETILR
|14,08
|53.441.389
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.594.832
|% 9,98
|
|ARASE
|203,40
|182.438.093
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|12.050.230
|% -9,11
|
|ITTFH
|3,78
|191.053.011
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,20
|68.576.724
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,43
|128.836.434
|% -6,95
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|THYAO
|144,10
|5.865.004.571
|% -1,23
|
|AKBNK
|19,93
|5.044.414.118
|% -0,35
|
|EREGL
|42,10
|4.767.519.517
|% 0,38
|
|ASELS
|59,35
|4.621.455.589
|% -2,70
|
|EKGYO
|7,99
|3.461.884.249
|% -2,44
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|VAKBN
|12,27
|4.456.122.193
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,83
|4.498.797.337
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,13
|3.886.954.484
|% -0,98
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6644
|18,6707
|% 0,10
|
|Euro
|19,8197
|19,8308
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6099
|22,7233
|% -0,13
|
|Frank
|20,1045
|20,2256
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9484
|4,9732
|% 0,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.321
|7.432
|60,00
|
|Tam
|7.354
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|1,64
|
Seans Raporu
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17:08
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