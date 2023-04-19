***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 18:24
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2019-15.10.2022-13.01.2022-14.01.2022-26.01.2022-09.09.2022-07.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.09.2022 tarihinde yapı ruhsat başvurusu onaylanan 900,62 m2 alana sahip inşaatımız tamamlanmış olup Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140153
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0734
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.240,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -9,83
|Açılış
|: 1.240,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3992
|19,4034
|% 0,01
|
|Euro
|21,3030
|21,3515
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,0552
|24,1758
|% 0,10
|
|Frank
|21,5101
|21,6397
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1571
|5,1829
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-15,31
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.971
|9.160
|110,00
|
|Yarım
|4.382
|4.484
|53,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.249
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,74
|15,76
|0,05
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-1,02
|