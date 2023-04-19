***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2019-15.10.2022-13.01.2022-14.01.2022-26.01.2022-09.09.2022-07.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.09.2022 tarihinde yapı ruhsat başvurusu onaylanan 900,62 m2 alana sahip inşaatımız tamamlanmış olup Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140153BIST