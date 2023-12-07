***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 14:47
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020-08.03.2021-16.12.2021-13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taş.San.Tic.A.Ş'nin 05.12.2023 tarihinde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımına ilişkin yapmış olduğu başvuru talebi 06.12.2023 tarihinde olumlu sonuçlanmış olup,Teşvik Belgesinin geçerlilik süresi 22.06.2025 tarihine uzatılmıştır.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223601
BIST
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16:447.791
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,52
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:4428,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:4431,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1547
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:441.895,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.895,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.897,67
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ATATP
|97,90
|256.441.457
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.319.338
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.521.053
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|667.699.777
|% 9,92
|
|EKOS
|43,76
|878.357.132
|% 9,62
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|210.803.257
|% -9,96
|
|ICBCT
|17,10
|190.949.903
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.285.128
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.968.655
|% -9,95
|
|THYAO
|249,30
|5.111.222.285
|% -0,78
|
|TUPRS
|149,90
|3.021.960.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,44
|2.941.284.647
|% -4,80
|
|ASTOR
|104,30
|2.378.984.765
|% 2,76
|
|AKBNK
|34,92
|2.224.715.244
|% -4,33
|
|EKGYO
|7,41
|1.678.937.581
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,44
|2.941.284.647
|% -4,80
|
|ISCTR
|21,92
|2.080.174.268
|% -3,27
|
|ODAS
|9,91
|830.646.902
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,77
|353.076.077
|% -1,04
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9255
|28,9424
|% 0,10
|
|Euro
|31,2731
|31,2891
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,2836
|36,4655
|% 0,24
|
|Frank
|32,9178
|33,1161
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6912
|7,7297
|% 0,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|902,97
|904,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,81
|976,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,21
|75,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,84
|2.035,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
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16:55BAYRK
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16:54XU100
Endeks 7, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 58, 914.00 milyon TL de
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16:54POLTK
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 13, 565.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426 adet işlem
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16:53TSKB
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 810, 212 adet işlem