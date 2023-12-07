***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020-08.03.2021-16.12.2021-13.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taş.San.Tic.A.Ş'nin 05.12.2023 tarihinde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımına ilişkin yapmış olduğu başvuru talebi 06.12.2023 tarihinde olumlu sonuçlanmış olup,Teşvik Belgesinin geçerlilik süresi 22.06.2025 tarihine uzatılmıştır.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223601BIST