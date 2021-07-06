***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Dönem Net Karından Karşılanmak üzere %100 Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.664.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 23.328.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 116.640 116.640,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 NâmaB Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 11.547.360 11.547.360,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.664.000 11.664.000,000 100,00000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 Salı-2021/14 sayılı kararı ileYönetim Kurulu'muzun 27/05/2021 tarih ve 2021-03 sayılı ‘'2020 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif edilecek Kar Dağıtım Önerisi'' kararı ile başlatılan ve 30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden tescili gerçekleştirilen sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili olarak, 35.000.000,00 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 11.664.000,00 Türk Lirası'ndan 23.328.000,00 Türk Lirası'na artırılmasına ilişkin olarak yapılan tetkikte, sermayeye eklenmesi planlanan 11.664.000,00 Türk Lirası tutarındaki 2020 yılı Dönem Net Kârının 06.07.2021 tarihinde sermayeye aktarıldığı tespit edilereka)Şirket sermayesini oluşturan paylardan 116.640 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı 116.640adet (A) grubu yeni pay 11.547.360 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı,11.547.360 adet(B) grubu yeni pay ihdasının usule uygun şekilde dağıtımı için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına,b)Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının SermayePiyasası Kurulu'na bildirilmesine,c)İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme tadil metninin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.Maddesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946939BIST