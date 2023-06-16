***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Dönem Net Karından Karşılanmak üzere %100 Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.328.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.656.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 233.280 233.280,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 NâmaB Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 23.094.720 23.094.720,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.328.000 23.328.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.06.2023 Cuma-2023/13 sayılı kararı ile1. Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısında 2022 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere %100 bedelsiz kar payı dağıtımı yapılarak ortaklarımıza hisseleri oranında pay senedi dağıtılması kararı gereği2. Şirketimizin 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere, 23.328.000,00 (yirmiüçmilyonüçyüzyirmisekizbin) TL çıkarılmış sermayenin tamamı 2022 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere, 23.328.000,00 (yirmiüçmilyonüçyüzyirmisekizbin) TL artırılarak, çıkarılmış sermayenin 46.656.000,00 (kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin) TL'ye yükseltilmesine,3. Ortaklarımıza elinde bulundurdukları beher hisseye % 100' ü oranında yeni payların bedelsiz hisse olarak verilmesine,4. Bedelsiz sermaye artışı nedeniyle Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yeni şekliyle tadil edilmesine ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, izin ve işlemlerin yapılmasına,Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159452BIST