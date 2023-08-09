***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Dönem Net Karından %100 Bedelsiz Sermaye Artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.328.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.656.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 233.280 233.280,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 NâmaB Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 23.094.720 23.094.720,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.328.000 23.328.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/08/2023 tarih ve 2023-16 sayılı kararı ileYönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplanarak, Şirketimizin 20.06.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 16.06.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile alınan sermaye artırımı işlemlerine ilişkin olarak, 19.06.2023 tarihli ve YMM 01/2023-29 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tasdik edildiği üzere, 105.000.000,00 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 23.328.000,00 Türk Lirası'ndan 46.656.000,00 Türk Lirası'na artırılmasına ilişkin olarak yapılan tetkikte, sermayeye eklenmesi planlanan 23.328.000,00 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı Dönem Net Kârının 16.06.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarımının yapıldığı ve bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığı tespit edilereka) Şirket sermayesini oluşturan paylardan 233.280 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı 233.280 adet (A) grubu yeni pay 23.094.720 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı, 23.094.720 adet (B) grubu yeni pay ihdasının usule uygun şekilde dağıtımı için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına,b) Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,c) İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme tadil metninin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim KuruluEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183040BIST