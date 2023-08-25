***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket sermayesinin karpayından %100 bedelsiz artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.328.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.656.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 233.280 233.280,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 NâmaB Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 23.094.720 23.094.720,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.328.000 23.328.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞİrketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin olarak, 105.000.000,00 Türk Lirası mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 23.328.000,00 Türk Lirası'ndan 46.656.000,00 Türk Lirası'na artırılması için yaptığımız , başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 2023/50 sayılı bülteninde gerekli iznin verildiği açıklanmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim KuruluEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189493BIST