***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Karpayından %100 bedelsiz sermaye artırımının tescil edilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.328.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.656.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 233.280 233.280,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 NâmaB Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 23.094.720 23.094.720,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.328.000 23.328.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.09.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2023SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.09.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 04.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 23.328.000,00 TL tutarındaki kısmı 2022 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 23.328.000,00 TL'den 46.656.000,00 TL'na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 29.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı 29.08.2023 tarihinde tarafımıza iletilmiştir.Bedelsiz Sermaye artırım işlemleri Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim KuruluEklenen DökümanlarEK: 1 Bildirim Yazısı.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191232BIST