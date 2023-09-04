***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.09.2023 12:31
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Karpayından %100 bedelsiz sermaye artırımının tescil edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.328.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.656.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 233.280 233.280,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 Nâma
B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 23.094.720 23.094.720,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.328.000 23.328.000,000 100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.09.2023
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.09.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 04.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 23.328.000,00 TL tutarındaki kısmı 2022 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 23.328.000,00 TL'den 46.656.000,00 TL'na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 29.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı 29.08.2023 tarihinde tarafımıza iletilmiştir.
Bedelsiz Sermaye artırım işlemleri Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bildirim Yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191232
BIST