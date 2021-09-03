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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.09.2021 10:41



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 233280 TRY 1 VAR İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 23094720 TRY 99 YOK İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 30.05.1999 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞİRKET MÜDÜRÜ - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0.0001 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MURAT KARAOĞUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 30.05.1999 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ŞİRKET MÜDÜRÜ - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0.0002 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
İSMAİL GEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.05.2002 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Hayır 0.00001 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.06.2005 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR - Evet 0.0012 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASINDAN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
NAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 15.05.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852676 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN EKEN SAPTANMA KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.06.2020 İcrada Görevli Değil - SERBEST AVUKAT Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852676 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961618


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Çeyrek 776 794 4,71  
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