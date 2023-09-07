***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 466560 TRY 1 VAR İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 46189440 TRY 99 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192478BIST