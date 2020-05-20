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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

20.05.2020 18:46
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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2020
Karar Sayısı
2020-9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   KARAR TARİHİ       : 20/05/2020 -Çarşamba
   KARAR NO             : 2020 /  09
   GÜNDEM                : 1Ç/2020 ara hesap dönemine ilişkin Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 
1.)           Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının   01.01.2020-31.03.2020 ara hesap  dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)  Seri: II-14.1 no'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘'TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen  formatlarla uyumlu olarak  dipnotlarıyla birlikte  hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmemiş bulunan   Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun  tarafımızca incelendiğini, 
2.)           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu‘nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini, 
3.)           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur. 
                
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
            Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
                           Yönetim Kurulu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846039


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