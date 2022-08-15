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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.08.2022 18:26
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
2022/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                             KARAR TARİHİ       : 15 / Ağustos / 2022 - Pazartesi
            KARAR NO                : 2022 /  18
            TOPLANTI YERİ       : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER                     : İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN, M. Fatih BAKIRDEMİR,
                                      Mustafa DÖNMEZ, Nazan KAYA, Aydan KARAGÖZ
GÜNDEM                     : 2022/2. Çeyrek Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hakkında Yönetim  
                                          Kurulu Sorumluluk Beyanı.                     
            KARAR         
                                    Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.
           
1.)        Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının   01.01.2022-30.06.2022 ara hesap  dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)  Seri: II-14.1 no'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘'TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen  formatlarla uyumlu olarak  dipnotlarıyla birlikte  hazırlanan, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş bulunan   Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve  Faaliyet Raporunun  tarafımızca incelendiğini,
 
2.)        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu‘nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,
 
3.)        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.
 
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
        
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055581


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