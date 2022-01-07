***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı% 30Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih07/01/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisicirosal katkıAçıklamalarGediz Ambalaj San. ve Tic A.Ş olarak uzun süredir Dünya'nın ve ülkemizin önemli şirketlerinden Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ile birlikte görüşmelerini yürüttüğümüz tedarik anlaşması, şirketimiz ve yatırımcılarımız açısından da olumlu anlamda sonuçlanarak imzalanmıştır. İmzaladığımız bu anlaşmanın şirketimiz cirosuna 2022 yılı için %30 ek katkı sağlaması beklenmektedir.Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurGediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989923BIST