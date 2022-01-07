***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.01.2022 16:05
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
% 30
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/01/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
cirosal katkı
Açıklamalar
Gediz Ambalaj San. ve Tic A.Ş olarak uzun süredir Dünya'nın ve ülkemizin önemli şirketlerinden Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ile birlikte görüşmelerini yürüttüğümüz tedarik anlaşması, şirketimiz ve yatırımcılarımız açısından da olumlu anlamda sonuçlanarak imzalanmıştır. İmzaladığımız bu anlaşmanın şirketimiz cirosuna 2022 yılı için %30 ek katkı sağlaması beklenmektedir.
Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989923
BIST
16:182.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:1813,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0381
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:1815,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0500
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:18801,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,27
|Açılış
|: 801,86
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:16
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.619.265
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,88
|10.012.025
|% 9,40
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.457.017
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,34
|236.095.979
|% -9,32
|
|IHEVA
|1,00
|24.351.354
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,66
|3.467.056.981
|% 1,57
|
|EREGL
|30,50
|3.029.876.306
|% 0,99
|
|KRDMD
|11,19
|2.084.599.204
|% 5,67
|
|THYAO
|24,34
|2.020.718.466
|% -2,09
|
|YKBNK
|3,58
|1.435.539.348
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.435.539.348
|% 2,58
|
|GARAN
|11,66
|3.467.056.981
|% 1,57
|
|KRDMD
|11,19
|2.084.599.204
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,29
|392.313.594
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|249.394.419
|% 2,65
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6965
|15,7479
|% 0,66
|
|Euro
|15,6500
|15,6700
|% 1,10
|
|Sterlin
|18,7880
|18,8822
|% 0,93
|
|Frank
|15,0218
|15,1123
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6955
|3,7140
|% 0,83
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,96
|
|Altın Gr.
|800
|801
|7,00
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.290
|5.428
|61,55
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|29,78
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,88
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,62
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31KRSTL
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 681, 722 adet işlem
-
16:30INDES
Yüzde 5.07 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 613, 170 adet işlem
-
16:29SEYKM
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 604, 571 adet işlem
-
16:28PRKAB
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 61.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 255 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 17 artarak (% 0.01 ) 2, 220