***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.08.2023 10:25
***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gediz Madencilik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187515
BIST
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14:027.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 139,25
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
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7.412
En Yüksek
7.674
14:0227,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0961
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0229,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,6653
En Düşük
29,1877
14:021.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
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1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:00
|EKSUN
|96,80
|902.882.771
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.116.635
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.993.564
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|659.880.786
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|93.363.133
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,50
|134.875.454
|% -4,70
|
|EREGL
|43,74
|6.056.068.376
|% 4,39
|
|THYAO
|255,20
|5.984.470.419
|% 1,51
|
|TUPRS
|134,50
|5.124.895.319
|% 5,91
|
|TTKOM
|23,12
|3.653.249.078
|% 6,54
|
|AKBNK
|27,68
|3.174.166.969
|% -3,42
|
|YKBNK
|15,45
|2.626.449.399
|% -2,83
|
|SKBNK
|4,00
|670.861.526
|% -0,50
|
|TTKOM
|23,12
|3.653.249.078
|% 6,54
|
|ZOREN
|5,03
|714.550.695
|% 4,79
|
|EREGL
|43,74
|6.056.068.376
|% 4,39
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1444
|27,1787
|% 0,41
|
|Euro
|29,6438
|29,6626
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,4899
|34,6629
|% 0,35
|
|Frank
|30,7407
|30,9259
|% 0,56
|
|Riyal
|7,2233
|7,2595
|% 0,36
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,65
|