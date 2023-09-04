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***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

04.09.2023 09:08
***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDZA

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gediz Madencilik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191155


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Altın Gr. 1.672 1.672 7,17  
Cumhuriyet 11.263 11.433 1,00  
Tam 11.026 11.108 14,00  
Yarım 5.530 5.575 7,00  
Çeyrek 2.756 2.788 4,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,13 -0,08  
Gümüş Gr. 20,76 20,77 -0,00  
B. Petrol 88,62 88,62 0,07  
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