***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.09.2023 09:08
***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDZA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gediz Madencilik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191155
BIST
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12:588.201
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 144,96
|Açılış
|: 8.141
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|Önceki Kapanış
|: 8.056
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8.126
En Yüksek
8.211
12:5826,7761
En Yüksek
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|: 0,32%
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|Açılış
|: 26,7300
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|Önceki Kapanış
|: 26,7400
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26,7867
En Düşük
26,5050
12:5828,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8000
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En Düşük
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12:581.671,21
En Yüksek
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|: 0,37%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.671,21
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|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
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1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BRSAN
|919,60
|1.602.525.243
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.552.731
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|160.951.647
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.275.328
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|93.224.748
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|2.015.133
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,30
|63.197.372
|% -5,14
|
|CUSAN
|23,78
|92.078.282
|% -4,88
|
|COSMO
|127,00
|16.945.288
|% -4,01
|
|OZSUB
|32,10
|34.914.349
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,50
|5.082.237.106
|% 4,02
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|THYAO
|254,30
|3.478.539.733
|% 0,12
|
|IZENR
|63,40
|3.340.877.394
|% 6,73
|
|KOZAL
|30,04
|3.120.424.496
|% 4,60
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,95
|1.659.979.784
|% 1,24
|
|YKBNK
|16,90
|3.080.485.498
|% 4,97
|
|ZOREN
|4,95
|834.208.685
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,39
|560.065.308
|% 2,81
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6847
|26,8560
|% 0,62
|
|Euro
|28,9202
|28,9266
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,7147
|33,8837
|% 0,65
|
|Frank
|30,1639
|30,3456
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1171
|7,1528
|% 0,31
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.026
|11.108
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.575
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,07
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