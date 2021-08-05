***GENIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.08.2021 08:56
***GENIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., GENIL.E işlem koduyla 05/08/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 10,75 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954892
BIST
10:111.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.413
En Düşük
1.408
10:118,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:1110,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0968
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:11497,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,41
|Açılış
|: 497,40
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:09
|VBTYZ
|20,90
|3.924.560
|% 10,00
|
|DAGI
|3,23
|16.200.144
|% 9,86
|
|PENTA
|43,52
|4.281.107
|% 7,88
|
|KARYE
|11,44
|13.362.144
|% 6,82
|
|BRKO
|1,25
|417.350
|% 5,93
|
|VKING
|5,88
|335.727
|% -5,01
|
|AGYO
|3,37
|2.262.777
|% -4,53
|
|BMSCH
|8,50
|5.630.261
|% -4,17
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|DZGYO
|2,22
|3.645.056
|% -3,06
|
|GARAN
|8,98
|104.360.668
|% -1,32
|
|EREGL
|20,04
|59.171.757
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,42
|57.347.724
|% -1,22
|
|TUPRS
|95,15
|45.478.228
|% 0,63
|
|THYAO
|12,53
|30.959.145
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,42
|57.347.724
|% -1,22
|
|TSKB
|1,30
|17.751.947
|% -0,76
|
|GARAN
|8,98
|104.360.668
|% -1,32
|
|ODAS
|1,36
|15.128.446
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,35
|9.541.772
|% -1,46
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5448
|8,5494
|% 0,88
|
|Euro
|10,1092
|10,1645
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,8484
|11,9078
|% 0,92
|
|Frank
|9,3816
|9,4381
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2718
|2,2832
|% 0,79
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,76
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,04
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|-0,49
|
Seans Raporu
10:09
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10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 11 kaybederek (% -0.21 ) 1, 512
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, YKGYO
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10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, ARTI
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10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR