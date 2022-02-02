***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2022 13:18
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998874
BIST
14:321.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
14:3213,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0139
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
14:3215,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0735
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6066
En Düşük
15,4824
14:32791,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,04
|Açılış
|: 791,89
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler14:30
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.267.052
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|79.598.566
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.070.895
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|MANAS
|25,18
|8.989.030
|% -7,08
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,90
|59.935.247
|% -5,45
|
|THYAO
|26,78
|1.479.448.172
|% -0,89
|
|YKBNK
|4,07
|1.225.232.059
|% -0,25
|
|KRDMD
|11,07
|854.347.338
|% -1,42
|
|GARAN
|11,91
|458.606.091
|% -0,25
|
|TOASO
|82,05
|427.617.552
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,07
|1.225.232.059
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,37
|258.894.714
|% -0,42
|
|ODAS
|1,30
|112.405.272
|% -2,26
|
|KRDMD
|11,07
|854.347.338
|% -1,42
|
|TSKB
|1,52
|111.683.122
|% -2,56
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5801
|13,5890
|% 0,14
|
|Euro
|15,5871
|15,5992
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,3784
|18,4705
|% -0,03
|
|Frank
|14,6775
|14,7659
|% 0,09
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,19
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,52
|
|Altın Gr.
|791
|792
|3,70
|
|Cumhuriyet
|5.254
|5.333
|32,00
|
|Tam
|5.228
|5.360
|32,09
|
|Yarım
|2.527
|2.593
|15,52
|
|Çeyrek
|1.267
|1.296
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,08
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|1,71
|
Seans Raporu
14:30
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14:45TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 309, 115 adet işlem
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14:44ISMEN
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 396 adet işlem
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14:42XU100
Endeks 1, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 11, 037.00 milyon TL de
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14:42TEKTU
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 147, 368 adet işlem
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14:41MANAS
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 261 adet işlem