***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 14:54
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENIL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030540
BIST
17:442.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -17,01
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:4415,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0859
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:4416,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0982
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:44908,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,28
|Açılış
|: 908,10
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:44
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.515.227
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.085.294
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.649.717
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.448.580
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.949.788
|% -9,84
|
|GENIL
|18,33
|240.489.740
|% -8,99
|
|SKTAS
|3,98
|24.525.158
|% -8,29
|
|THYAO
|43,02
|4.465.074.531
|% 1,27
|
|GARAN
|14,96
|1.792.645.456
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,37
|1.694.944.306
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,96
|1.470.210.378
|% -4,53
|
|SISE
|19,43
|1.378.990.044
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,64
|973.324.461
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,37
|888.694.527
|% -3,96
|
|SKBNK
|1,12
|140.013.411
|% 2,75
|
|KARSN
|5,47
|658.336.221
|% 2,63
|
|GARAN
|14,96
|1.792.645.456
|% -0,13
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5501
|15,5634
|% 0,55
|
|Euro
|16,1953
|16,2116
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,0337
|19,1292
|% 0,58
|
|Frank
|15,4294
|15,5223
|% 0,26
|
|Riyal
|4,1368
|4,1575
|% 0,56
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|3,72
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,25
|
Seans Raporu
17:44
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