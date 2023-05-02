***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 17:05
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144684
BIST
17:594.508
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -109,97
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
17:5919,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0279
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5921,4192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0512
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:591.257,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 17,48
|Açılış
|: 1.257,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|25,74
|8.265.989
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.143.447
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.370.654
|% 9,98
|
|KOPOL
|45,00
|1.988.123.377
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.631.941
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.395.081
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|BRSAN
|107,30
|299.510.832
|% -9,98
|
|THYAO
|126,90
|4.004.844.798
|% -0,70
|
|EREGL
|32,24
|2.354.718.577
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.988.123.377
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.895.787.540
|% 9,96
|
|SISE
|36,66
|1.731.988.585
|% -0,54
|
|EKGYO
|5,78
|957.502.823
|% -3,83
|
|YKBNK
|9,34
|1.110.470.010
|% -1,37
|
|ADESE
|1,27
|121.880.533
|% 0,79
|
|KOZAL
|17,89
|1.644.504.186
|% -5,24
|
|ISCTR
|10,72
|894.577.844
|% -1,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4636
|19,4664
|% 0,14
|
|Euro
|21,4205
|21,4389
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1754
|24,2967
|% -0,23
|
|Frank
|21,6663
|21,7968
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1738
|5,1998
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|25,48
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.257
|16,55
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.185
|9.479
|126,00
|
|Yarım
|4.456
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,75
|15,77
|0,12
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-2,98
|