***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2023 17:25
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196476
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0361
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,8791
18:0528,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1541
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,7811
18:051.689,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,61
|Açılış
|: 1.689,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.691,53
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|KSTUR
|792,50
|4.932.502
|% 9,99
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|AVHOL
|78,00
|149.037.910
|% -7,53
|
|TRILC
|15,13
|486.670.545
|% -7,41
|
|ALFAS
|155,30
|3.159.267.312
|% 1,17
|
|ASTOR
|131,90
|3.126.558.254
|% -3,30
|
|PGSUS
|755,00
|2.180.065.058
|% 0,21
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|EUPWR
|208,20
|1.466.255.353
|% -3,12
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|PSGYO
|6,05
|755.416.060
|% 8,04
|
|AKFGY
|5,23
|569.865.053
|% -3,51
|
|ODAS
|11,23
|1.143.038.443
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0307
|27,0409
|% 0,13
|
|Euro
|28,9767
|28,9962
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,3995
|33,5670
|% 0,07
|
|Frank
|30,0884
|30,2696
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1878
|7,2239
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|11,46
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|12,01
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.088
|11.208
|42,00
|
|Yarım
|5.561
|5.627
|21,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.814
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|0,29
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|-0,07
|