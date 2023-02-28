***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2023 SPM-GENIL 035Rapor Tarihi03.02.2023Açıklamalarİzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 8045 Ada 1 Parselde konumlu, 23 ve 24 bağımsız bölüm numaralı "MESKEN" nitelikli taşınmazların30.12.2022 tarihine esas güncel pazar değerinin tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117762BIST