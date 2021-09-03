***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlanmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. Fıkrası uyarınca Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ıncı maddesinin yeni şekliyle tadilinin uygun görüldüğü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01-10092 yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Tescil ve ilanı için gerekli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961762BIST