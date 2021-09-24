***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
24.09.2021 16:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.'nin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/09/2021 14/09/2021 10408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965167
BIST
16:251.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,22
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:258,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:2510,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0676
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:25496,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,16
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PKENT
|2.364,80
|4.672.449
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.482.186
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.549.821
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.034.534
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.533.841
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.929.134
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|38.891.506
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,30
|12.811.154
|% -8,89
|
|DESPC
|9,82
|16.691.947
|% -7,79
|
|GARAN
|8,84
|1.596.200.821
|% -3,70
|
|KIMMR
|3,97
|800.070.796
|% -6,15
|
|THYAO
|13,51
|745.307.896
|% 1,35
|
|SISE
|8,18
|484.956.480
|% -0,73
|
|AKBNK
|5,13
|450.928.529
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,97
|800.070.796
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,32
|439.246.980
|% -2,93
|
|GARAN
|8,84
|1.596.200.821
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,78
|254.039.287
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,13
|450.928.529
|% -3,21
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8469
|8,8539
|% 1,05
|
|Euro
|10,3720
|10,3781
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,0849
|12,1455
|% 0,83
|
|Frank
|9,5411
|9,5985
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% 1,16
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,40
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|39,24
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|18,98
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|-0,18
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:34KTSKR
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 011 adet işlem
-
16:33DESPC
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 662, 453 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 92 kaybederek (% -1.54 ) 1, 211
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, YEOTK, KERVN, GARFA, RALYH, OYLUM