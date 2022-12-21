***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
21.12.2022 18:03
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Planlı Bakım çalışmaları
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim tesisimizin faaliyetlerine planlı bakım çalışmaları üretime için ara verilmiştir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Planlı çalışmalar
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
21/12/2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
0
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
0
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım çalışmasının tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
09/01/2023
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmeyecektir.
Açıklamalar
Bir önceki duyuruda sehven 09/01/2023 yerine 09/11/2023 tarihi girilmiş olup üretim tesisimiz faaliyetlerine 09/01/2023 tarihine başlayacaktır.
Şirketimizin Ankara'daki üretim tesisin yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verilmiştir. Üretim planları ve faaliyetler bakım onarım çalışmaları göz önünde bulundurularak planlandığı için şirketimiz faaliyetlerinde olumsuz bir durum öngörülmemektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089024
BIST