***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
18.08.2021 18:41
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Galventa AG
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İlaç ve ilaç ile birlikte gıda takviyelerinin, tıbbi cihazların, yazılımların ve elektrik mühendisliği ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve ticareti, bu alanlarda araştırmalar yapılması ve sınai mülkiyet haklarının elde edilmesi, yönetilmesi ve kullanılması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
105.000,00 CHF
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18/08/2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Her bir payın nominal tutarı 1.00 CHF'dir.
Beher Payın Alış Fiyatı
40,00 CHF
Toplam Tutar
Toplan sermayenin %4.8'ini teşkil eden 5000 adet hissenin toplam alış tutarı 200,000.00 CHF'dir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%4,8
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%4,8
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%4,8
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Hisseleri edinilen finansal duran varlığın haklarına sahip olduğu ürünlerin tüm dünya için üretimi ve belirlenecek bölgelerde satış/dağıtımı şirketimiz tarafından yapılacağından hem ticari getiri hem ortaklık getirisi hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni çıkarılan hisselerin alımı yolun gidilmiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, firmanın sahip olduğu yenilikçi bir ürünün üretimi ve ticareti ile ilgili ilişki kurmak üzere, aynı zamanda 5000 (beşbin) adet hisse alımı suretiyle, 18.08.2021 itibarıyla, Teufenerstrasse 111, 9000 St. Gallen İsviçre'de kurulu Galventa AG'nin (burada "firma" olarak da anılmaktadır) %4.8 (yüzde dört nokta sekiz) oranında hissedarı olmuştur.
Firma ile kurulan ve kurulacak diğer/yeni iş ilişkileri işbu bildirimi takip eden "yeni iş ilişkisi" konulu bildirimimizde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959110
BIST