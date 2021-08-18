***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGalventa AGEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİlaç ve ilaç ile birlikte gıda takviyelerinin, tıbbi cihazların, yazılımların ve elektrik mühendisliği ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve ticareti, bu alanlarda araştırmalar yapılması ve sınai mülkiyet haklarının elde edilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi105.000,00 CHFEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18/08/2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıHer bir payın nominal tutarı 1.00 CHF'dir.Beher Payın Alış Fiyatı40,00 CHFToplam TutarToplan sermayenin %4.8'ini teşkil eden 5000 adet hissenin toplam alış tutarı 200,000.00 CHF'dir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%4,8Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%4,8Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%4,8Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,2İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,2Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHisseleri edinilen finansal duran varlığın haklarına sahip olduğu ürünlerin tüm dünya için üretimi ve belirlenecek bölgelerde satış/dağıtımı şirketimiz tarafından yapılacağından hem ticari getiri hem ortaklık getirisi hedeflenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni çıkarılan hisselerin alımı yolun gidilmiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, firmanın sahip olduğu yenilikçi bir ürünün üretimi ve ticareti ile ilgili ilişki kurmak üzere, aynı zamanda 5000 (beşbin) adet hisse alımı suretiyle, 18.08.2021 itibarıyla, Teufenerstrasse 111, 9000 St. Gallen İsviçre'de kurulu Galventa AG'nin (burada "firma" olarak da anılmaktadır) %4.8 (yüzde dört nokta sekiz) oranında hissedarı olmuştur.Firma ile kurulan ve kurulacak diğer/yeni iş ilişkileri işbu bildirimi takip eden "yeni iş ilişkisi" konulu bildirimimizde açıklanacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959110BIST