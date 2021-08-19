***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.560.899.446 727.816.367 754.657.798 294.865.660Satışların Maliyeti17 -1.323.473.893 -601.274.342 -642.774.547 -223.320.315TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)237.425.553 126.542.025 111.883.251 71.545.345BRÜT KAR (ZARAR)237.425.553 126.542.025 111.883.251 71.545.345Genel Yönetim Giderleri18.a -34.098.576 -17.900.913 -18.613.948 -9.356.565Pazarlama Giderleri18.b -42.929.672 -33.044.695 -22.091.432 -15.436.275Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 25.899.049 17.370.775 11.167.563 6.171.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -22.625.653 -11.589.640 -8.506.038 -7.003.263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)163.670.701 81.377.552 73.839.396 45.920.768Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.a 1.363.592 701.467 1.107.694 297.364FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)165.034.293 82.079.019 74.947.090 46.218.132Finansman Gelirleri21.a 3.408.101 5.176.848 -1.681.218 125.770Finansman Giderleri21.b -16.928.083 -16.722.991 -6.001.842 -4.560.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)151.514.311 70.532.876 67.264.030 41.783.066Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.443.341 -3.399.748 -14.946.922 1.351.236Dönem Vergi (Gideri) Geliri22.a -17.629.573 -170.552 -14.978.510 3.068.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.b 1.194.651 -615.763Ana Ortaklık Payları134.122.620 68.007.277 51.122.457 43.750.065Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20.923.427Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 20.745.343 9.098.445Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.469.169 -3.026.879Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.204.496 -3.026.879Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.264.673 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.822.388 796.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.523.764 810.269Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 298.624 -14.183Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.068.114 2.549.608Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 5.654.599 3.584.756Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -517.169 -88.650Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 -128.893 -946.498Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 1.059.577 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.219.005 8.256.948Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.443.341 3.399.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-187.123 -150.529Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -187.123 -150.529İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -654.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-172.737.912 -159.783.127Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.299.765 -29.016.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.299.765 -29.016.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.611.636 -52.535.455İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-94.611.636 -52.535.455Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler88.845.455 -69.259.226Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.429.180 -15.014.624Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.216.123 9.129.676İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-100.216.123 9.129.676Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.340.453 2.702.618İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.340.453 2.702.618Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.632.884 -5.789.233Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.320.409 -71.726.572Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.979.974 -14.117.092Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.b,15.c -4.757.458 -2.686.493YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.793.782 -40.264.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187.123 341.140Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187.123 341.140Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.981.142 -40.693.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -30.038.515 -35.906.363Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -14.942.627 -4.787.604Alınan Faiz237 88.650FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.897.752 83.860.231Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.940.000Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 500.467Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri257.213.228 141.002.198Kredilerden Nakit Girişleri257.213.228 141.002.198Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-256.291.820 -56.322.144Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-250.747.998 -48.294.431İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.543.822 -8.027.713Ödenen Faiz-8.276.092 -1.320.290Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)516.932 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.108.557 -44.934.103NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.108.557 -44.934.103DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ58.650.155 53.683.803DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.541.598 8.749.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.541.598 58.650.155Ticari Alacaklar159.974.391 128.612.134İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 1.724.675 1.461.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.a 158.249.716 127.150.484Diğer Alacaklar112.268.224 126.708.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.b 86.863.275 100.538.689İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.a 25.404.949 26.169.608Stoklar9 234.541.409 322.122.191Peşin Ödenmiş Giderler65.112.648 12.683.468İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 65.112.648 12.683.468Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 545.956Diğer Dönen Varlıklar19.666.836 12.690.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19.666.836 12.690.127ARA TOPLAM600.105.106 662.012.328TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR600.105.106 662.012.328DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.903.195 1.903.195Diğer Finansal Yatırımlar1.903.195 1.903.195Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 27.506.834 27.506.834Maddi Duran Varlıklar12 363.221.641 353.601.661Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 35.565.108 20.949.289Peşin Ödenmiş Giderler11.050.000 11.050.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.b 11.050.000 11.050.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22.b 764.277 1.218.686TOPLAM DURAN VARLIKLAR440.011.055 416.229.665TOPLAM VARLIKLAR1.040.116.161 1.078.241.993KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar91.000.253 59.983.664İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar91.000.253 59.983.664Banka Kredileri5 84.288.425 50.531.533Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.711.828 9.452.131Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.580.636 60.243.828İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.580.636 60.243.828Banka Kredileri5 49.580.636 60.243.828Ticari Borçlar204.982.787 305.327.803İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.c 14.748.765 12.933.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.b 190.234.022 292.394.698Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 11.394.382 5.060.160Diğer Borçlar4.241.795 229.515İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.d 3.003.677 47.387İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.b 1.238.118 182.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.703.467 3.813.607İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.c 8.703.467 3.813.607Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.a 14.416.910 313.267Kısa Vadeli Karşılıklar10.479.267 13.411.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.b 2.101.660 5.332.348Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.b 8.377.607 8.078.983ARA TOPLAM394.799.497 448.383.175TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER394.799.497 448.383.175UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.238.429 47.162.208İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.238.429 47.162.208Banka Kredileri5 25.372.269 42.167.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.866.160 4.994.489Uzun Vadeli Karşılıklar5.662.429 4.894.969Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 5.662.429 4.894.969Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22.b 19.612.219 20.440.553TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.513.077 72.497.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER448.312.574 520.880.905ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar588.448.199 556.909.885Ödenmiş Sermaye16.a 250.000.000 50.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)102.104.921 102.614.227Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)102.104.921 102.614.227Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)106.661.760 106.661.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.556.839 -4.047.533Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.478.121 2.979.566Yasal Yedekler16.b 24.478.121 2.979.566Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.c 77.742.537 193.080.794Net Dönem Karı veya Zararı134.122.620 208.235.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.355.388 451.203TOPLAM ÖZKAYNAKLAR591.803.587 557.361.088TOPLAM KAYNAKLAR1.040.116.161 1.078.241.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -2.583.039 -2.583.039 2.979.566 51.143.047 141.937.747 243.477.321 243.477.321Transferler141.937.747 -141.937.747Dönem Karı (Zararı)68.007.277 68.007.277 -874.149 67.133.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-573.512 -573.512 -573.512 5 -573.507Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -3.156.551 -3.156.551 2.979.566 193.080.794 68.007.277 310.911.086 1.132.128 312.043.214Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088Transferler21.498.555 186.736.743 -208.235.298 0 0Dönem Karı (Zararı)134.122.620 134.122.620 -51.650 134.070.970Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-509.306 -509.306 -509.306 15.835 -493.471Sermaye Arttırımı200.000.000 -200.000.000 0 2.940.000 2.940.000Kar Payları-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 106.661.760 -4.556.839 102.104.921 24.478.121 77.742.537 134.122.620 588.448.199 3.355.388 591.803.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)134.070.970 67.133.128 52.317.108 43.134.302DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-493.471 -573.507 -108.505 138.347Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.c -681.164 -736.246 -349.832 -380.319Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler187.693 162.739 241.327 518.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.b 187.693 162.739 241.327 518.666Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-493.471 -573.507 -108.505 138.347TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)133.577.499 66.559.621 52.208.603 43.272.649Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-35.815 -874.144 1.215.438 -518.217Ana Ortaklık Payları133.613.314 67.433.765 50.993.165 43.790.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959349BIST