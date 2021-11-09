***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:30
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.014.291.489 1.367.962.630 453.392.043 640.146.263
Satışların Maliyeti
17 -1.680.745.244 -1.146.492.407 -357.271.351 -545.218.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
333.546.245 221.470.223 96.120.692 94.928.198
BRÜT KAR (ZARAR)
333.546.245 221.470.223 96.120.692 94.928.198
Genel Yönetim Giderleri
18.a -49.135.402 -28.461.501 -15.036.826 -10.560.588
Pazarlama Giderleri
18.b -66.111.969 -46.452.583 -23.182.297 -13.407.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 23.370.280 25.107.698 -2.528.769 7.736.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -47.037.197 -37.126.209 -24.411.544 -25.536.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.631.957 134.537.628 30.961.256 53.160.076
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.a 17.002.924 998.399 15.639.332 296.932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
211.634.881 135.536.027 46.600.588 53.457.008
Finansman Gelirleri
21.a 16.653.136 14.912.873 13.245.035 9.736.025
Finansman Giderleri
21.b -30.922.728 -35.289.491 -13.994.645 -18.566.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.365.289 115.159.409 45.850.978 44.626.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
168.602 -2.573.191 17.611.943 826.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22.a -4.004.306 -438.665 13.625.267 -268.113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.b 4.172.908 -2.134.526 3.986.676 1.094.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
197.533.891 112.586.218 63.462.921 45.453.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
197.533.891 112.586.218 63.462.921 45.453.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.854.740 -1.485.279 -1.803.090 -611.130
Ana Ortaklık Payları
199.388.631 114.071.497 65.266.011 46.064.220
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.830.332 -6.885.970
Dönem Karı (Zararı)
197.533.891 112.586.218
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
197.533.891 112.586.218
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.272.409 42.919.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 31.833.455 14.282.457
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
966.448 -1.323.415
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 364.606 -1.875.625
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 601.842 552.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.603.573 556.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.304.949 556.169
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 298.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.037.924 9.058.720
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 18.107.989 9.863.448
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -22.796.975 -850.983
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -347.150 -142.344
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 998.212 188.599
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.520.906 17.898.662