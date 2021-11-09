***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.014.291.489 1.367.962.630 453.392.043 640.146.263Satışların Maliyeti17 -1.680.745.244 -1.146.492.407 -357.271.351 -545.218.065TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)333.546.245 221.470.223 96.120.692 94.928.198BRÜT KAR (ZARAR)333.546.245 221.470.223 96.120.692 94.928.198Genel Yönetim Giderleri18.a -49.135.402 -28.461.501 -15.036.826 -10.560.588Pazarlama Giderleri18.b -66.111.969 -46.452.583 -23.182.297 -13.407.888Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 23.370.280 25.107.698 -2.528.769 7.736.923Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -47.037.197 -37.126.209 -24.411.544 -25.536.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)194.631.957 134.537.628 30.961.256 53.160.076Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.a 17.002.924 998.399 15.639.332 296.932FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)211.634.881 135.536.027 46.600.588 53.457.008Finansman Gelirleri21.a 16.653.136 14.912.873 13.245.035 9.736.025Finansman Giderleri21.b -30.922.728 -35.289.491 -13.994.645 -18.566.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)197.365.289 115.159.409 45.850.978 44.626.533Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri168.602 -2.573.191 17.611.943 826.557Dönem Vergi (Gideri) Geliri22.a -4.004.306 -438.665 13.625.267 -268.113Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.b 4.172.908 -2.134.526 3.986.676 1.094.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)197.533.891 112.586.218 63.462.921 45.453.090DÖNEM KARI (ZARARI)197.533.891 112.586.218 63.462.921 45.453.090Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.854.740 -1.485.279 -1.803.090 -611.130Ana Ortaklık Payları199.388.631 114.071.497 65.266.011 46.064.220Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.830.332 -6.885.970Dönem Karı (Zararı)197.533.891 112.586.218Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)197.533.891 112.586.218Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.272.409 42.919.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 31.833.455 14.282.457Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler966.448 -1.323.415Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 364.606 -1.875.625Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 601.842 552.210Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.603.573 556.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.304.949 556.169Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 298.624Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.037.924 9.058.720Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 18.107.989 9.863.448Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -22.796.975 -850.983Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 -347.150 -142.344Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 998.212 188.599Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.520.906 17.898.662