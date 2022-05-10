***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.231.772.128 806.241.648Satışların Maliyeti19 -976.731.870 -680.699.346TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)255.040.258 125.542.302BRÜT KAR (ZARAR)255.040.258 125.542.302Genel Yönetim Giderleri20.a -29.987.987 -15.484.628Pazarlama Giderleri20.b -48.872.598 -20.838.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.a 20.559.926 14.731.486Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.b -62.188.491 -14.119.615ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)134.551.108 89.831.305Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.a 1.216.373 255.898FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)135.767.481 90.087.203Finansman Gelirleri23.a 47.913.042 5.089.319Finansman Giderleri23.b -14.938.493 -10.926.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)168.742.030 84.250.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.036.280 -2.496.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri24.a 2.147.737 -2.651.063Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.a -3.184.017 154.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)167.705.750 81.753.862DÖNEM KARI (ZARARI)167.705.750 81.753.862Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-378.765 -1.246.301Ana Ortaklık Payları168.084.515 83.000.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,55000000 1,34000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-671.968 31.065.109Dönem Karı (Zararı)167.705.750 81.753.862Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)167.705.750 81.753.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.464.873 19.109.359Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 14.961.071 10.414.231Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -1.084.842Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7,16,17 10.594.050 2.971.786Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.735.399 2.637.915Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -999.639 -1.209.629Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21,23 9.735.038 3.847.544Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.943.535 1.673.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.036.280 2.496.419Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -918.392 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-193.394.790 -64.063.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -160.710.122 -17.826.221Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 3.019.926 -60.813.189Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 245.802.461 118.726.432Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -19.209.619 -2.250.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -261.932.085 -103.246.689Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.550.552 4.761.603Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6,10 -1.915.903 -3.415.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.775.833 36.799.338Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.807.704 -1.170.694Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.359.903 -4.563.535YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-71.876.400 -26.156.270İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-16.081.800 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.247.524 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.247.524 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.042.124 -26.156.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -50.509.259 -23.120.493Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -6.532.865 -3.035.967Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz22 0 190FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.005.366 -44.414.786Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-13.126.843 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.126.843 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri122.452.775 50.148.096Kredilerden Nakit Girişleri122.452.775 50.148.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.681.722 -90.677.194Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.920.100 -2.613.355Ödenen Faiz-8.718.382 -1.665.228Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)999.638 392.895YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-71.543.002 -39.505.947NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-71.543.002 -39.505.947DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ519.439.682 58.650.155DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 447.896.680 19.144.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 447.896.680 519.439.682Ticari Alacaklar353.379.336 194.154.090İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 16.352.264 2.887.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.a 337.027.072 191.266.388Diğer Alacaklar56.287.999 63.695.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.b 32.663.573 39.871.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.a 23.624.426 23.823.449Stoklar9 347.769.700 593.572.161Peşin Ödenmiş Giderler10.a 88.351.142 46.532.243Diğer Dönen Varlıklar11 50.572.373 46.158.304ARA TOPLAM1.344.257.230 1.463.551.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.344.257.230 1.463.551.547DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12 121.021.835 104.940.035Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 27.506.834 27.506.834Maddi Duran Varlıklar14 471.792.336 432.998.692Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 70.127.662 67.169.386Peşin Ödenmiş Giderler10.b 0 22.609.280Ertelenmiş Vergi Varlığı24.b 1.386.493 645.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR691.835.160 655.869.305TOPLAM VARLIKLAR2.036.092.390 2.119.420.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar55.941.014 66.554.495İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.941.014 66.554.495Banka Kredileri5 55.941.014 66.554.495Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.089.827 55.981.432İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.089.827 55.981.432Banka Kredileri5 72.510.576 45.072.504Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.579.251 10.908.928Ticari Borçlar348.754.689 610.686.774İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.c 7.052.762 4.473.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.b 341.701.927 606.213.372Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.a 12.933.014 6.662.706Diğer Borçlar18.644.583 23.380.041İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.d 8.040.151 9.830.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.b 10.604.432 13.549.407Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.675.558 11.783.244İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.e 803.845 10.871.713 11.189.664Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.a 247.920 2.395.657Kısa Vadeli Karşılıklar21.397.997 17.540.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.b 3.321.634 7.329.483Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16.b 18.076.363 10.211.003Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.c 15.700 0ARA TOPLAM552.700.302 794.984.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER552.700.302 794.984.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30.533.106 28.571.853İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.533.106 28.571.853Banka Kredileri5 10.887.498 17.147.815Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 19.645.608 11.424.038Diğer Borçlar0 1.808.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.c 0 1.808.217Uzun Vadeli Karşılıklar8.926.858 7.180.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.c 8.926.858 7.180.406Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24.b 6.246.522 2.654.074TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.706.486 40.214.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER598.406.788 835.199.385ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.435.145.004 1.281.320.646Ödenmiş Sermaye18.a 300.000.000 300.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.556.143 -6.429.300Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.b 474.072.440 474.072.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)97.955.252 99.088.566Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.c 44.034.264 30.907.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.d 370.554.676 72.836.149Net Dönem Karı veya Zararı168.084.515 310.845.370Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.540.598 2.900.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.437.685.602 1.284.221.467TOPLAM KAYNAKLAR2.036.092.390 2.119.420.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088Transferler13.123.555 195.111.743 -208.235.298Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-380.014 -380.014 83.000.163 82.620.149 -1.251.253 81.368.896Dönem Karı (Zararı)83.000.163 83.000.163 -1.246.301 81.753.862Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-380.014 -4.952 -384.966Sermaye Arttırımı200.000.000 -200.000.000Kar Payları-35.450.000 -35.450.000 -35.450.000Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 106.661.760 -4.427.547 102.234.213 16.103.121 152.742.537 83.000.163 604.080.034 -800.050 603.279.984Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467Transferler310.845.370 -310.845.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.133.314 -1.133.314 168.084.515 166.951.201 -360.223 166.590.978Dönem Karı (Zararı)168.084.515 168.084.515 -378.765 167.705.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.133.314 18.542 -1.114.772Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-13.126.843 13.126.843 -13.126.843 -13.126.843 -13.126.843Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 -19.556.143 474.072.440 105.138.848 -7.183.596 97.955.252 44.034.264 370.554.676 168.084.515 1.435.145.004 2.540.598 1.437.685.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)167.705.750 81.753.862DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.114.772 -384.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.c -1.447.756 -331.332Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler332.984 -53.634Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri332.984 -53.634Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.114.772 -384.966TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)166.590.978 81.368.896Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-360.223 -1.251.253Ana Ortaklık Payları166.951.201 82.620.149http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028592BIST