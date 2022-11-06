***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2022 19:55
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 4.292.295.934 2.014.291.489 1.324.249.697 453.392.043
Satışların Maliyeti
19 -3.459.681.153 -1.680.745.244 -1.032.032.003 -357.271.351
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
832.614.781 333.546.245 292.217.694 96.120.692
BRÜT KAR (ZARAR)
832.614.781 333.546.245 292.217.694 96.120.692
Genel Yönetim Giderleri
20.a -104.513.868 -49.135.402 -40.950.680 -15.036.826
Pazarlama Giderleri
20.b -182.136.591 -66.111.969 -70.822.045 -23.182.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.a 126.542.876 23.370.280 8.709.406 -2.528.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.b -129.660.538 -47.037.197 -13.536.958 -24.411.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
542.846.660 194.631.957 175.617.417 30.961.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.a 7.870.460 17.002.924 463.983 15.639.332
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22.b -321.552 0 -206.416 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
550.395.568 211.634.881 175.874.984 46.600.588
Finansman Gelirleri
23.a 188.307.118 16.653.136 90.842.297 13.245.035
Finansman Giderleri
23.b -41.287.061 -30.922.728 -14.868.674 -13.994.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
697.415.625 197.365.289 251.848.607 45.850.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.227.972 168.602 -4.891.249 17.611.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24.a -19.504.691 -4.004.306 -2.972.635 13.625.267
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.a -13.723.281 4.172.908 -1.918.614 3.986.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
664.187.653 197.533.891 246.957.358 63.462.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
664.187.653 197.533.891 246.957.358 63.462.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.021.762 -1.854.740 -674.180 -1.803.090
Ana Ortaklık Payları
665.209.415 199.388.631 247.631.538 65.266.011
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 2,21000000 0,74000000 0,45000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.090.332
Dönem Karı (Zararı)
123.548.953 33.272.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 41.517.854 31.833.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.021.051 966.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 262.906 364.606
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.758.145 601.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.809.085 1.603.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.674.660 1.304.949
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 9.483.745 298.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.090.947 -4.037.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 69.127.417 18.107.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 15.671.463 -22.796.975
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 0 -347.150
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -1.707.933 998.212
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.178.742 3.520.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.652.325 -168.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -6.288.097 -187.123
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-187.123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.288.097 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26.075.470 -654.548
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 396.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.942.982 -95.014.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.368.871 -48.589.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.749.306 -38.328.172
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
238.303.417 106.420.887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.050.419 -53.306.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.224.151 -103.057.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.605.136 42.383.601
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
751.484 -537.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
537.304.086 135.791.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-310.557 -18.627.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.c -1.224.751 -5.333.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-180.396.612 -95.615.620
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
1.663.500 -2.238.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.488.632 187.123
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.488.632 187.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-199.387.109 -108.937.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -159.796.421 -83.459.298
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -39.590.688 -25.478.313
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 7.723.760 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -43.845.437 0
Alınan Faiz
49.960.042 15.373.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.388.907 476.700.781
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.940.000 527.012.440
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.940.000 527.012.440
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-15.377.190 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.377.190 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.401.775 159.654.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-438.579.570 -200.495.564
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.732.972 -7.437.603
Ödenen Temettüler
-110.000.000
Ödenen Faiz
-1.040.950 -9.456.217
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 7.423.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.983.259 492.915.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.983.259 492.915.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.439.682 58.650.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 695.422.941 551.565.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 695.422.941 519.439.682
Finansal Yatırımlar
12 26.075.470 0
Ticari Alacaklar
402.967.988 194.154.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 26.354.143 2.887.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.a 376.613.845 191.266.388
Diğer Alacaklar
60.761.261 63.695.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.b 49.582.724 39.871.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.a 11.178.537 23.823.449
Stoklar
9 352.510.599 593.572.161
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 112.623.459 46.532.243
Diğer Dönen Varlıklar
11 51.032.402 46.158.304
ARA TOPLAM
1.701.394.120 1.463.551.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.701.394.120 1.463.551.547
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12 103.276.535 104.940.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 69.916.608 27.506.834
Maddi Duran Varlıklar
14 554.989.406 432.998.692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 99.559.295 67.169.386
Peşin Ödenmiş Giderler
10.b 31.568.483 22.609.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.b 2.410.858 645.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
861.721.185 655.869.305
TOPLAM VARLIKLAR
2.563.115.305 2.119.420.852
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.612.763 77.463.423
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.612.763 77.463.423
Banka Kredileri
5 122.207.787 66.554.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.404.976 10.908.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 67.419.808 45.072.504
Ticari Borçlar
427.462.623 610.686.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.c 6.531.719 4.473.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.b 420.930.904 606.213.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 12.923.215 6.662.706
Diğer Borçlar
11.278.715 23.380.041
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.d 8.040.151 9.830.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 3.238.564 13.549.407
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.c 14.578.626 11.783.244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.a 967.868 2.395.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 4.072.589 7.329.483
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16.b 19.694.748 10.211.003
ARA TOPLAM
685.010.955 794.984.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
685.010.955 794.984.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.790.022 28.571.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.790.022 28.571.853
Banka Kredileri
5 1.316.102 17.147.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 25.473.920 11.424.038
Diğer Borçlar
0 1.808.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.c 0 1.808.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.926.063 7.180.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 12.926.063 7.180.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.b 17.398.565 2.654.074
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.114.650 40.214.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
742.125.605 835.199.385
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.819.097.639 1.281.320.646
Ödenmiş Sermaye
18.a 300.000.000 300.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-21.806.490 -6.429.300
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.b 474.072.440 474.072.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.582.872 99.088.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.c 70.914.416 30.907.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.d 234.124.986 72.836.149
Net Dönem Karı veya Zararı
665.209.415 310.845.370
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.892.061 2.900.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.820.989.700 1.284.221.467
TOPLAM KAYNAKLAR
2.563.115.305 2.119.420.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088
Transferler
21.498.555 186.736.743 -208.235.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-698.356 -698.356 199.388.631 198.690.275 -1.843.096 196.847.179
Dönem Karı (Zararı)
199.388.631 199.388.631 -1.854.740 197.533.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-698.356 -698.356 -698.356 11.644 -686.712
Sermaye Arttırımı
200.000.000 -200.000.000 2.940.000 2.940.000
Kar Payları
-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
50.000.000 474.072.440 524.072.440 524.072.440
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 474.072.440 106.661.760 -4.745.889 101.915.871 24.478.121 77.742.537 199.388.631 1.177.597.600 1.548.107 1.179.145.707
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Transferler
310.845.370 -310.845.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.505.694 -2.505.694 662.703.721 -1.008.760 661.694.961
Dönem Karı (Zararı)
665.209.415 665.209.415 -1.021.762 664.187.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.505.694 -2.505.694 -2.505.694 13.002 -2.492.692
Kar Payları
-150.006.995 -110.000.000 -110.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.377.190 -15.377.190 -15.377.190
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
40.006.995 450.462 450.462 450.462
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -21.806.490 474.072.440 105.138.848 -8.555.976 96.582.872 70.914.416 234.124.986 665.209.415 1.819.097.639 1.892.061 1.820.989.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
664.187.653 197.533.891 246.957.358 63.462.921
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.492.692 -686.712 -1.915.922 -193.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.c -3.237.262 -889.774 -2.488.210 -208.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
744.570 203.062 572.288 15.369
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 744.570 203.062 572.288 15.369
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.492.692 -686.712 -1.915.922 -193.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
661.694.961 196.847.179 245.041.436 63.269.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.008.760 -1.843.096 -674.720 -1.807.281
Ana Ortaklık Payları
662.703.721 198.690.275 245.716.156 65.076.961
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077054
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