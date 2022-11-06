***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.292.295.934 2.014.291.489 1.324.249.697 453.392.043Satışların Maliyeti19 -3.459.681.153 -1.680.745.244 -1.032.032.003 -357.271.351TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)832.614.781 333.546.245 292.217.694 96.120.692BRÜT KAR (ZARAR)832.614.781 333.546.245 292.217.694 96.120.692Genel Yönetim Giderleri20.a -104.513.868 -49.135.402 -40.950.680 -15.036.826Pazarlama Giderleri20.b -182.136.591 -66.111.969 -70.822.045 -23.182.297Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.a 126.542.876 23.370.280 8.709.406 -2.528.769Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.b -129.660.538 -47.037.197 -13.536.958 -24.411.544ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)542.846.660 194.631.957 175.617.417 30.961.256Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.a 7.870.460 17.002.924 463.983 15.639.332Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22.b -321.552 0 -206.416 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)550.395.568 211.634.881 175.874.984 46.600.588Finansman Gelirleri23.a 188.307.118 16.653.136 90.842.297 13.245.035Finansman Giderleri23.b -41.287.061 -30.922.728 -14.868.674 -13.994.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)697.415.625 197.365.289 251.848.607 45.850.978Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.227.972 168.602 -4.891.249 17.611.943Dönem Vergi (Gideri) Geliri24.a -19.504.691 -4.004.306 -2.972.635 13.625.267Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.a -13.723.281 4.172.908 -1.918.614 3.986.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)664.187.653 197.533.891 246.957.358 63.462.921DÖNEM KARI (ZARARI)664.187.653 197.533.891 246.957.358 63.462.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.021.762 -1.854.740 -674.180 -1.803.090Ana Ortaklık Payları665.209.415 199.388.631 247.631.538 65.266.011Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 2,21000000 0,74000000 0,45000000 0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.090.332Dönem Karı (Zararı)123.548.953 33.272.409Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 41.517.854 31.833.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.021.051 966.448Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 262.906 364.606Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.758.145 601.842Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.809.085 1.603.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -4.674.660 1.304.949Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 9.483.745 298.624Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler83.090.947 -4.037.924Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21,23 69.127.417 18.107.989Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21,23 15.671.463 -22.796.975Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 0 -347.150Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -1.707.933 998.212Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.178.742 3.520.906Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29.652.325 -168.602Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -6.288.097 -187.123Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-187.123Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.288.097 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-26.075.470 -654.548Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 396.224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-247.942.982 -95.014.521Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-207.368.871 -48.589.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.749.306 -38.328.172Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler238.303.417 106.420.887Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-75.050.419 -53.306.653Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-183.224.151 -103.057.324Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.605.136 42.383.601Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)751.484 -537.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları537.304.086 135.791.779Vergi İadeleri (Ödemeleri)-310.557 -18.627.688Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.c -1.224.751 -5.333.759YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-180.396.612 -95.615.620İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları1.663.500 -2.238.724Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.488.632 187.123Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.488.632 187.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-199.387.109 -108.937.611Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -159.796.421 -83.459.298Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -39.590.688 -25.478.313Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 7.723.760 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -43.845.437 0Alınan Faiz49.960.042 15.373.592FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-179.388.907 476.700.781Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.940.000 527.012.440Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.940.000 527.012.440İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-15.377.190 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.377.190 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri399.401.775 159.654.342Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-438.579.570 -200.495.564Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.732.972 -7.437.603Ödenen Temettüler-110.000.000Ödenen Faiz-1.040.950 -9.456.217Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 7.423.383YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.983.259 492.915.493NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.983.259 492.915.493DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ519.439.682 58.650.155DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 695.422.941 551.565.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 695.422.941 519.439.682Finansal Yatırımlar12 26.075.470 0Ticari Alacaklar402.967.988 194.154.090İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 26.354.143 2.887.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.a 376.613.845 191.266.388Diğer Alacaklar60.761.261 63.695.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.b 49.582.724 39.871.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.a 11.178.537 23.823.449Stoklar9 352.510.599 593.572.161Peşin Ödenmiş Giderler10.a 112.623.459 46.532.243Diğer Dönen Varlıklar11 51.032.402 46.158.304ARA TOPLAM1.701.394.120 1.463.551.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.701.394.120 1.463.551.547DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12 103.276.535 104.940.035Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 69.916.608 27.506.834Maddi Duran Varlıklar14 554.989.406 432.998.692Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 99.559.295 67.169.386Peşin Ödenmiş Giderler10.b 31.568.483 22.609.280Ertelenmiş Vergi Varlığı24.b 2.410.858 645.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR861.721.185 655.869.305TOPLAM VARLIKLAR2.563.115.305 2.119.420.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar126.612.763 77.463.423İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar126.612.763 77.463.423Banka Kredileri5 122.207.787 66.554.495Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.404.976 10.908.928Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 67.419.808 45.072.504Ticari Borçlar427.462.623 610.686.774İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.c 6.531.719 4.473.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.b 420.930.904 606.213.372Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.a 12.923.215 6.662.706Diğer Borçlar11.278.715 23.380.041İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.d 8.040.151 9.830.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.b 3.238.564 13.549.407Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.c 14.578.626 11.783.244Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.a 967.868 2.395.657Kısa Vadeli Karşılıklar17.b 4.072.589 7.329.483Sigortacılık Teknik Karşılıkları16.b 19.694.748 10.211.003ARA TOPLAM685.010.955 794.984.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER685.010.955 794.984.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.790.022 28.571.853İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.790.022 28.571.853Banka Kredileri5 1.316.102 17.147.815Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 25.473.920 11.424.038Diğer Borçlar0 1.808.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.c 0 1.808.217Uzun Vadeli Karşılıklar12.926.063 7.180.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.c 12.926.063 7.180.406Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24.b 17.398.565 2.654.074TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.114.650 40.214.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER742.125.605 835.199.385ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.819.097.639 1.281.320.646Ödenmiş Sermaye18.a 300.000.000 300.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-21.806.490 -6.429.300Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.b 474.072.440 474.072.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)96.582.872 99.088.566Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.c 70.914.416 30.907.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.d 234.124.986 72.836.149Net Dönem Karı veya Zararı665.209.415 310.845.370Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.892.061 2.900.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.820.989.700 1.284.221.467TOPLAM KAYNAKLAR2.563.115.305 2.119.420.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088Transferler21.498.555 186.736.743 -208.235.298Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-698.356 -698.356 199.388.631 198.690.275 -1.843.096 196.847.179Dönem Karı (Zararı)199.388.631 199.388.631 -1.854.740 197.533.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-698.356 -698.356 -698.356 11.644 -686.712Sermaye Arttırımı200.000.000 -200.000.000 2.940.000 2.940.000Kar Payları-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları50.000.000 474.072.440 524.072.440 524.072.440Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 474.072.440 106.661.760 -4.745.889 101.915.871 24.478.121 77.742.537 199.388.631 1.177.597.600 1.548.107 1.179.145.707Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467Transferler310.845.370 -310.845.370Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.505.694 -2.505.694 662.703.721 -1.008.760 661.694.961Dönem Karı (Zararı)665.209.415 665.209.415 -1.021.762 664.187.653Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.505.694 -2.505.694 -2.505.694 13.002 -2.492.692Kar Payları-150.006.995 -110.000.000 -110.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-15.377.190 -15.377.190 -15.377.190Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları40.006.995 450.462 450.462 450.462Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 -21.806.490 474.072.440 105.138.848 -8.555.976 96.582.872 70.914.416 234.124.986 665.209.415 1.819.097.639 1.892.061 1.820.989.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)664.187.653 197.533.891 246.957.358 63.462.921DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.492.692 -686.712 -1.915.922 -193.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.c -3.237.262 -889.774 -2.488.210 -208.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler744.570 203.062 572.288 15.369Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b 744.570 203.062 572.288 15.369Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.492.692 -686.712 -1.915.922 -193.241TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)661.694.961 196.847.179 245.041.436 63.269.680Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.008.760 -1.843.096 -674.720 -1.807.281Ana Ortaklık Payları662.703.721 198.690.275 245.716.156 65.076.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077054BIST