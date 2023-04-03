***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 06.03.2023Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi3 - 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin Şirket kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023- 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2022 yılında gerçekleştirilen pay geri alımları ve elden çıkarılan paylar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 30.03.2023 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130972BIST