***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
15.12.2022 18:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
20.10.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2021 tarihinde aldığı kararla başlayan geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri alınan toplam 1.579.403 adet pay şirketimizin elinde bulunmaktadır.
Şirketimizin elinde bulunan payların tamamı 15.12.2022(bugün) tarihinde Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi(trade report) yöntemi ile yapılan blok satış ile 44,00 TL fiyat üzerinden kurumsal bir yatırımcıya satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GENIL 15/12/2022 1.579.403 % 0,52 44 % 0 47.700.019 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087620
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0366
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.065,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.065,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6291
|18,6466
|% 0,13
|
|Euro
|19,8352
|19,8547
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,7033
|22,8171
|% -1,61
|
|Frank
|19,9942
|20,1147
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-29,05
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,44
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.264
|-64,00
|
|Yarım
|3.489
|3.551
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.775
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,41
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem