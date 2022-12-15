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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

15.12.2022 18:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
20.10.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2021 tarihinde aldığı kararla başlayan geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri alınan toplam 1.579.403 adet pay şirketimizin elinde bulunmaktadır.
Şirketimizin elinde bulunan payların tamamı 15.12.2022(bugün) tarihinde Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi(trade report) yöntemi ile yapılan blok satış ile 44,00 TL fiyat üzerinden kurumsal bir yatırımcıya satılmıştır. 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GENIL 15/12/2022 1.579.403 % 0,52 44 % 0 47.700.019 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087620


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EPLAS 28,82 39.050.607 % 10,00  
ISATR 358.380,00 358.380 % 10,00  
OZSUB 26,42 150.447.565 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.205 7.264 -64,00  
Yarım 3.489 3.551 -32,00  
Çeyrek 1.750 1.775 -16,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 -0,74  
Gümüş Gr. 13,89 13,91 -0,41  
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