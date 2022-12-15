***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi20.10.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2021 tarihinde aldığı kararla başlayan geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri alınan toplam 1.579.403 adet pay şirketimizin elinde bulunmaktadır.Şirketimizin elinde bulunan payların tamamı 15.12.2022(bugün) tarihinde Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi(trade report) yöntemi ile yapılan blok satış ile 44,00 TL fiyat üzerinden kurumsal bir yatırımcıya satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGENIL 15/12/2022 1.579.403 % 0,52 44 % 0 47.700.019 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087620BIST