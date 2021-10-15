***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait sosyal medya hesaplarindan 15.10.2021 (bugün) tarihinde paylaşılmış olan Filipinler FDA onayına ilişkin haberde bahsi geçen onay, firmamızın halka arzından önce temmuz ayında alınmıştır. Ancak, şirketin sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılmıştır.Bu duyuru, süreçlerinin her adımında şeffaflık ilkesini benimseyen firmamız tarafından, yatırımcılarda yanlış bir algı oluşmasını engellemek adına yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971106BIST