***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.10.2021 18:32
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimize ait sosyal medya hesaplarindan 15.10.2021 (bugün) tarihinde paylaşılmış olan Filipinler FDA onayına ilişkin haberde bahsi geçen onay, firmamızın halka arzından önce temmuz ayında alınmıştır. Ancak, şirketin sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılmıştır.
Bu duyuru, süreçlerinin her adımında şeffaflık ilkesini benimseyen firmamız tarafından, yatırımcılarda yanlış bir algı oluşmasını engellemek adına yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971106
BIST
18:051.410
En Yüksek
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|: 1.417
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531,54
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2256
|9,2333
|% 0,61
|
|Euro
|10,6998
|10,7127
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,6480
|12,7114
|% 1,04
|
|Frank
|9,9406
|10,0005
|% 0,40
|
|Riyal
|2,4514
|2,4637
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-27,68
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,67
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