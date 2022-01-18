Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

18.01.2022 10:59
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son günlerde Şirket Payları üzerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yatırımcılarımız tarafından sorulan sorular ve değişik sosyal medya mecralarında  yapılan bazı yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.
1. Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatı piyasa arz ve talebi doğrultusunda ve tamamıyla serbest piyasa şartlarında oluşmaktadır. Fiyat oluşumunda Şirketimizin, Şirket Yönetim Kurulu  Üyelerinin veya herhangi bir ilişkili tarafın hiçbir dahli bulunmamaktadır.
2. Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü özel durum, Sermaye Piyasası mevzuatı ve şirketimizin şeffaflık ilkesi çerçevesinde gerektiği zamanda ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar takip edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla siz değerli yatırımcılarımız ve kamuoyu ile eş anlı olarak paylaşılmaktadır. Şirketimiz ile ilgili bilgi akışının bahsedilen mecra üzerinden takip edilmesi Şirketimiz hakkında doğru bilginin edinilmesi için önem arz etmektedir.
3. Gerek Şirket, gerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan kişiler ve bu kişilerle ilişkili olan tarafların yapmış olduğu işlemlerin mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanması zorunlu olup, taraflarca işlem gerçekleştirilmesi halinde KAP aracılığıyla kamuoyu aydınlatılmaktadır.
4. Değişik sosyal medya ortamlarında Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir.
5. Şirketimiz faaliyetlerinin büyüme hedefi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde sürdürülmekte olduğunu ve kamuya açıklanan mali tabloların ve özel durumların bu durumu gösterdiğini ifade etmek isteriz.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994832


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:192.081
Değişim :  -0,25% |  -5,18
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086 En Düşük
2.077
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 23,10 19.826.591 % 10,00  
EMNIS 28,62 339.405 % 9,99  
UZERB 81,45 912.159 % 9,99  
KSTUR 304,80 624.535 % 9,92  
UFUK 21,98 229.405 % 9,79  
daha fazla
11:19 Alış Satış %  
Dolar 13,5028 13,5243 % 0,65  
Euro 15,3921 15,4172 % 0,54  
Sterlin 18,3776 18,4697 % 0,55  
Frank 14,7174 14,8060 % 0,55  
Riyal 3,5909 3,6089 % 0,59  
daha fazla
11:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -5,68  
Altın Gr. 789 789 3,13  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,91 22,95 -0,09  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,03  
B. Petrol 87,65 87,65 1,17  
Seans Raporu 11:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru