***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde Şirket Payları üzerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yatırımcılarımız tarafından sorulan sorular ve değişik sosyal medya mecralarında yapılan bazı yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.1. Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatı piyasa arz ve talebi doğrultusunda ve tamamıyla serbest piyasa şartlarında oluşmaktadır. Fiyat oluşumunda Şirketimizin, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin veya herhangi bir ilişkili tarafın hiçbir dahli bulunmamaktadır.2. Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü özel durum, Sermaye Piyasası mevzuatı ve şirketimizin şeffaflık ilkesi çerçevesinde gerektiği zamanda ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar takip edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla siz değerli yatırımcılarımız ve kamuoyu ile eş anlı olarak paylaşılmaktadır. Şirketimiz ile ilgili bilgi akışının bahsedilen mecra üzerinden takip edilmesi Şirketimiz hakkında doğru bilginin edinilmesi için önem arz etmektedir.3. Gerek Şirket, gerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan kişiler ve bu kişilerle ilişkili olan tarafların yapmış olduğu işlemlerin mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanması zorunlu olup, taraflarca işlem gerçekleştirilmesi halinde KAP aracılığıyla kamuoyu aydınlatılmaktadır.4. Değişik sosyal medya ortamlarında Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir.5. Şirketimiz faaliyetlerinin büyüme hedefi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde sürdürülmekte olduğunu ve kamuya açıklanan mali tabloların ve özel durumların bu durumu gösterdiğini ifade etmek isteriz.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994832BIST