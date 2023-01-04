***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli basın yayın organlarında yer alan sahte ilaç konulu habere ilişkin olarak yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine, değerli yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına karar verilmiştir.Söz konusu haberde de belirtildiği üzere, habere konu ilacın (ICLUSIG) Türkiye'de tek yetkili, resmi dağıtıcısı şirketimizdir. Haberde şirketimize ilişkin herhangi bir itham ya da iddia yer almamaktadır. Yine haberde de belirtildiği üzere, tedarikin ilacın yetkili dağıtıcısı olan şirketimiz yerine başka kanallardan yapılması nedeniyle sahte ilaçlar kurumlarca satın alınmıştır.Şirketimiz kuruluşundan bugüne, hasta odaklı çözümleriyle hastaların tedaviye erişimi için çaba sarf etmektedir. Şirketimiz, üretimini veya satış ve dağıtımını gerçekleştirdiği ilaçları, kalite kontrol analizleri, onaylı seri serbest bırakma prosedürleri dahil, mevzuatın öngördüğü tüm formalitelere sıkı sıkıya uyarak kurumlara ve hastaların kullanımına sunmaktadır. Habere konu ilaca ilişkin olarak da tüm bu süreçler ilacın üreticisi olan lisansör firma ile işbirliği içinde takip edilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Nitekim haberde bahsedilen sahteciliğin takibinde de Şirketimiz lisansör firma ile işbirliği içinde üzerine düşen tüm görevleri ifa etmiştir.Basına yansıyan haberde Şirketimize yönelik herhangi bir olumsuz iddia veya tespit olmadığını tekrarlayarak haberin Şirketimiz faaliyetlerine olumsuz bir etkisinin olmayacağının değerlendirildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093026BIST