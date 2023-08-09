***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSosyal medyada görülen bazı haberler üzerine, aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Şirketimizin bugün (09.08.2023) yayınlamış olduğu değerleme raporunda 68 adet ilaç ruhsatının değerlemeye tabi tutulduğu ifade edilmiştir.Açıklamakta fayda görüyoruz ki: Değerleme raporuna konu edilen ruhsatlar temin ve/veya satış ve pazarlamasını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin/ilaçların tamamına ilişkin değildir. Zira, gelirlerimizin büyük kısmının kaynağını teşkil eden ilaçlar Named Patient Program/NPP (Hasta Adına İlaç Temin (Tedarik) Programı/HAİTP) kapsamındadır ve bu ilaçlar henüz ruhsatlandırılmamış olup alternatif geri ödemeye tabi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da reçete bazında hastaya ulaştırılmak üzere Türk Eczacıları Birliği'ne temin edilmektedir. Bunun yanı sıra, değerleme çalışmasına, ruhsatlı ilaçlarımızdan, gerçeğe uygun ruhsat değeri ile bilançomuzda kayıtlı ruhsat değeri arasında fark bulunduğu değerlendirilen ilaçların ruhsatları dahil edilmiştir. Dolayısıyla, temin ve/veya satış ve pazarlamasını yaptığımız veya ruhsatlı ilaçlarımızın sayısı 68 ile sınırlı olmayıp bugün yayınlanan değerleme raporu, ticareti ile iştigal ettiğimiz ilaçların yalnızca bir kısmına ait ruhsatlara ilişkin değerleme çalışmasının sonucunu göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183225BIST