***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
09.08.2023 21:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sosyal medyada görülen bazı haberler üzerine, aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Şirketimizin bugün (09.08.2023) yayınlamış olduğu değerleme raporunda 68 adet ilaç ruhsatının değerlemeye tabi tutulduğu ifade edilmiştir.
Açıklamakta fayda görüyoruz ki: Değerleme raporuna konu edilen ruhsatlar temin ve/veya satış ve pazarlamasını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin/ilaçların tamamına ilişkin değildir. Zira, gelirlerimizin büyük kısmının kaynağını teşkil eden ilaçlar Named Patient Program/NPP (Hasta Adına İlaç Temin (Tedarik) Programı/HAİTP) kapsamındadır ve bu ilaçlar henüz ruhsatlandırılmamış olup alternatif geri ödemeye tabi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da reçete bazında hastaya ulaştırılmak üzere Türk Eczacıları Birliği'ne temin edilmektedir. Bunun yanı sıra, değerleme çalışmasına, ruhsatlı ilaçlarımızdan, gerçeğe uygun ruhsat değeri ile bilançomuzda kayıtlı ruhsat değeri arasında fark bulunduğu değerlendirilen ilaçların ruhsatları dahil edilmiştir. Dolayısıyla, temin ve/veya satış ve pazarlamasını yaptığımız veya ruhsatlı ilaçlarımızın sayısı 68 ile sınırlı olmayıp bugün yayınlanan değerleme raporu, ticareti ile iştigal ettiğimiz ilaçların yalnızca bir kısmına ait ruhsatlara ilişkin değerleme çalışmasının sonucunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183225
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
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|Açılış
|: 7.423
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|Önceki Kapanış
|: 7.412
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7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,1200
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27,4251
En Düşük
26,8941
18:0529,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 29,7500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.663,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 1.663,55
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|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
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1.699,87
En Düşük
1.658,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9989
|27,0100
|% 0,10
|
|Euro
|29,6429
|29,6639
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,2593
|34,4311
|% -0,10
|
|Frank
|30,6546
|30,8392
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1752
|7,2112
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-9,40
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.096
|11.221
|-46,00
|
|Yarım
|5.557
|5.636
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.818
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
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17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292