***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
29.08.2022 13:49
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan
'Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu' ek'te yer almaktadır.
Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058833
BIST
14:443.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,55
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4418,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4418,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:441.009,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.009,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:44
|DYOBY
|18,64
|64.568.632
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.487.430
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|KONTR
|212,10
|268.391.944
|% 9,39
|
|PRKME
|12,02
|50.986.407
|% 9,27
|
|HKTM
|19,28
|422.574.597
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.015.125
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,75
|4.246.958.368
|% 0,07
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|GARAN
|24,22
|1.891.584.303
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|VAKBN
|6,51
|1.773.876.687
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,95
|1.071.788.280
|% -0,25
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1807
|18,1879
|% 0,13
|
|Euro
|18,1709
|18,1744
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,1926
|21,2989
|% -0,32
|
|Frank
|18,7092
|18,8219
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,65
|
|Cumhuriyet
|6.744
|6.846
|-39,00
|
|Tam
|6.772
|6.824
|-107,00
|
|Yarım
|3.300
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,29
|
Seans Raporu
14:44
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14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 83 kaybederek (% -0.10 ) 2, 794
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DYOBY, NTGAZ
-
14:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, BALAT, MTRKS, SILVR, HKTM
-
14:59
HUBVC, MNDRS, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:59
MTRKS, QUAGR, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında