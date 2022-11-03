***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.11.2022 08:34
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı 3.dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiş olan ve Vergi Usül Kanunu'na göre düzenlenmiş (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076436
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0518,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2694
18:05980,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 980,16
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
976,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6105
|18,6129
|% -0,02
|
|Euro
|18,2963
|18,3290
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,1822
|21,2885
|% 0,14
|
|Frank
|18,4997
|18,6112
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,60
|
|Altın Gr.
|980
|980
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.601
|6.684
|7,00
|
|Yarım
|3.216
|3.268
|4,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,60
|0,06
|
|B. Petrol
|95,79
|95,79
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de