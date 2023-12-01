***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İlişkili taraflarından Salutem Ecza Deposu Medikal Ltd. Şti. (Salutem) ile GEN arasında gerçekleştirilen işlemler SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca incelenmiş ve yönetim kurulu tarafından işlemlerin emsale uygun olduğuna ilişkin rapor düzenlenmiştir.Ticari ilişkinin özeti ve değerlendirme sonucu aşağıda sunulmuştur.GEN ile Salutem arasındaki ticari ilişkiSalutem, GEN tarafından ithal edilen ve üretilen ilaçların Devlet Malzeme Ofisi gibi kurumlar nezdinde düzenlenen ihalelerine katılmak için şirketimizce yetkilendirilmiştir.Bu yetkiye dayanarak ihalelere katılmakta ve ihaleyi kazandığı taktirde şirketimizden ihaleye konu ürünleri temin ederek talep eden kuruluşa vermektedir.2023 yılı içerisinde Salutem tarafından iki adet ihale kazanılmış olup bilgileri aşağıdadır.07.11.2023 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ve Salutem tarafından kazanılan ihalenin şirketimiz toplam satışlarına katkısı yaklaşık 402.000.000,00 (Dört Yüz İki Milyon Türk Lirası) olacaktır.22.11.2023 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ve Salutem tarafından kazanılan ihalenin şirketimiz toplam satışlarına katkısı yaklaşık 900.000,00 (Dokuz Yüz Bin Türk Lirası) olacaktır.SonuçGEN ile Salutem arasındaki ticari ilişkinin SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca işlemlerin emsale olan uygunluğu değerlendirilmiş. Şirketimizin Salutem'e satışını gerçekleştirdiği ilaçların fiyatlarının ticari faaliyet yürüttüğümüz diğer firmalar ile uyumlu olduğu görülmüştür.Ayrıca, Salutem ile gerçekleştirilen işlemlerde GEN'in karlılığı şirketimizin önceki dönemlerde yetkilendirdiği kurumlar ile yapılan işlemlerle uyumlu olacak şekilde belirlenmektedir.Bu bağlamda, GEN'in ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde ticari teamüllerin ve şirket çıkarlarının en üst düzeyde gözetilmesi için gereken aksiyonlar alınmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221537BIST