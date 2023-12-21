***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından düzenlenen ihalenin ilişkili tarafımız olan Salutem Ecza Deposu Medikal Limited Şirketi (Salutem) tarafından kazanıldığı DMO tarafından açıklanmıştır. Salutem tarafından kazanılan ihalede belirtilen ilaçlar Salutem tarafından Şirketimizden temin edilecektir. Söz konusu ihalenin GEN'in satışlarına katkısı 33.040.000,00 TL olacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227730BIST